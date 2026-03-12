Iran cảnh báo

“Hãy chuẩn bị cho việc giá dầu tăng tới 200 USD/thùng vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, điều mà chính các ông đã phá vỡ”, ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân sự Iran, cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Iran đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại hoặc hoạt động gần Eo biển Hormuz. Trong ngày hôm qua, có 3 tàu nước ngoài bị tấn công trong khu vực này, bao gồm cả các tàu hoạt động gần eo biển.

Theo đó, một tàu container đã trúng đạn cách Jebel Ali, một thành phố cảng lớn gần Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khoảng 35 hải lý về phía bắc. Trước đó, 2 tàu dầu bị tấn công và bốc cháy ở vùng biển khoài khơi Iraq. Ít nhất 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. Đáp lại, Tehran không chỉ tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực mà còn phong tỏa Eo biển Hormuz, một trong những huyết mạch dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Trước xung đột, khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Vịnh Ba tư đã làm gia tăng lo ngại về một cú sốc kinh tế kéo dài. Trong ngày 12/3, giá dầu đã vọt lên trên 90 USD/thùng, có lúc gần 100 USD/thùng vì quan ngại tình hình vùng Vịnh bất chấp việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thúc đẩy các thành viên giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.

Vào lúc 15h23 theo giờ Hà Nội, dầu WTI có giá 91.43 USD/thùng, tăng 4,8% so với phiên trước đó. Dầu Brent tăng lên 97 USD/thùng, tăng 5,5% so với phiên trước.