Iran bất ngờ 'xuống thang', đề xuất mở lối cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Minh Hạnh |

Hãng Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với Iran cho biết, Tehran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần eo biển Hormuz giáp Oman, nếu Mỹ đưa ra những nhượng bộ để trao đổi.

Nguồn tin không nói rõ liệu Iran có cho phép tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả những tàu thuyền có liên hệ với Israel, đi qua eo biển Hormuz tự do hay không. Nhưng đề xuất này sẽ phụ thuộc vào việc Washington có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tehran hay không, một điều kiện then chốt cho bất kỳ bước đột phá tiềm năng nào liên quan đến eo biển Hormuz.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận.

Eo biển Hormuz giáp Iran và Oman. (Ảnh: Britannica)

Một nguồn tin phương Tây xác nhận, đề xuất cho phép tàu thuyền đi qua phần eo biển Hormuz giáp Oman đã được xem xét, nhưng không rõ Mỹ đã có phản hồi hay chưa.

Đề xuất này sẽ là bước đi rõ ràng đầu tiên của Tehran nhằm rút lại những ý tưởng được đưa ra trong những tuần gần đây, bao gồm việc thu phí tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz và áp đặt chủ quyền lên eo biển - điều mà ngành vận tải biển toàn cầu coi là những bước đi đơn phương chưa từng có tiền lệ, vi phạm các công ước hàng hải.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz với “tàu của đối phương” ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom nhằm vào nước này ngày 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa eo biển vào đầu tuần này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian không đạt được bước đột phá nào.

Quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của việc phong tỏa là cắt đứt hoạt động thương mại của Iran. “10 tàu đã bị buộc phải quay đầu, và không có tàu nào vượt qua eo biển kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa vào ngày 13/4”, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết ngày 15/4.

Tuy nhiên trên thực tế, một tàu chở dầu lớn mang cờ Malta - Agios Fanourios I - đã đi qua eo biển Hormuz cùng ngày, theo các trang web theo dõi hàng hải.

Sự gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua, đã khiến giá năng lượng tăng vọt, buộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải cảnh báo trong tuần này rằng các cuộc phong tỏa tiếp theo sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên cao.

