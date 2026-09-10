Iran bác cáo buộc của Liên đoàn Arab về các hành động đáp trả Mỹ

Iran bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc của Liên đoàn Arab, cho rằng nước này đang cố tình nhằm vào các quốc gia trong khu vực khi đáp trả Mỹ.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran.

Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ mạnh mẽ những nỗ lực của Liên đoàn Arab nhằm mô tả các hành động đáp trả của Iran nhằm vào các lợi ích khu vực của Mỹ là hành động cố ý tấn công các quốc gia trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran đưa ra phản bác trong một tuyên bố hôm 9/9, sau những cáo buộc nhằm vào Iran được nêu trong tuyên bố cuối cùng của phiên họp lần thứ 166 của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Liên đoàn Arab.

Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại “chính sách mang tính nguyên tắc về láng giềng tốt”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hội tụ trong khu vực và tránh những lập trường mang tính khiêu khích.

“Cộng hòa Hồi giáo trong khi tuân thủ luật pháp quốc tế, đã thực hiện các biện pháp phòng thủ cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”, bộ này tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định thêm, an ninh tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman cần được bảo đảm thông qua sự hợp tác giữa các quốc gia ven biển, không có sự can thiệp của nước ngoài.

Bộ tuyên bố Iran sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm củng cố lòng tin lẫn nhau, đạt được an ninh bền vững và thúc đẩy tiến bộ kinh tế trên khắp Tây Á.

Tuyên bố cũng bác bỏ cáo buộc của Liên đoàn Arab nhằm vào Iran về việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia trong khu vực, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Iran đối với các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb tại Vịnh Ba Tư.

Bộ Ngoại giao Iran mô tả 3 hòn đảo này là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Iran, bác bỏ các tuyên bố trái ngược và nhắc lại rằng chủ quyền này dựa trên các hồ sơ lịch sử, việc liên tục thực thi quyền tài phán có chủ quyền và những nguyên tắc đã được xác lập của luật pháp quốc tế.

“Việc lặp lại những tuyên bố không có căn cứ trong các tuyên bố chính trị sẽ không làm thay đổi thực tế địa lý, lịch sử hoặc pháp lý liên quan đến các hòn đảo này”, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Theo Presstv



