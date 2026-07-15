HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran âm thầm 'săn' dấu quân nhân Mỹ qua điện thoại di động?

Minh Hạnh
|

Tờ Financial Times (FT) đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ dự án Mobile Surveillance Monitor và những người thạo tin, cho biết Iran đã tấn công mạng di động khắp Trung Đông để theo dõi vị trí của các quân nhân và nhà thầu của Mỹ trong suốt cuộc chiến.

Iran theo dõi quân nhân Mỹ qua điện thoại di động: Mối đe dọa từ công nghệ hiện đại - Ảnh 1.

(Ảnh: Army.mil)

Theo FT , các nghị sĩ Mỹ lo ngại trước thông tin này, đồng thời cảnh báo các hệ thống roaming và công nghệ quảng cáo trên điện thoại thông minh đã khiến quân nhân trở nên dễ bị tấn công.

Một nguồn thạo tin nói với tờ FT , rằng các quan chức ở vùng Vịnh nghi ngờ Iran hoặc các đồng minh của nước này đang lợi dụng thỏa thuận roaming với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại địa phương để cố gắng định vị nhân viên Mỹ.

Thậm chí, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các nhóm liên kết với Iran đã sử dụng các cơ sở dữ liệu quảng cáo thương mại để theo dõi điện thoại ở khu vực tự trị người Kurd (miền bắc Iraq).

Các nỗ lực theo dõi diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, và tiếp tục trong những ngày đầu của cuộc xung đột, khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công lực lượng Mỹ và các cơ sở quân sự trên khắp khu vực.

“Iran hoàn toàn có khả năng thu thập thông tin vị trí theo thời gian thực, tức thì và liên tục”, ông Gary Miller, một nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức giám sát an ninh mạng Citizen Lab, nói với tờ FT . “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Iran không truy cập mạng di động trong khu vực để theo dõi người dùng Mỹ”.

Chính quyền Iran chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thông báo với Quốc hội vào tháng 4, rằng họ đã nhận được nhiều báo cáo về việc Iran và các lực lượng ủy nhiệm dùng dữ liệu định vị thương mại để theo dõi hoặc nhắm mục tiêu vào quân nhân Mỹ đóng trong khu vực.

Tuy nhiên, CENTCOM khẳng định đã thực hiện các biện pháp bảo vệ. Trong khi một quan chức Mỹ nói với FT, rằng không có bằng chứng nào cho thấy việc theo dõi dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden cho biết đã cảnh báo các chính quyền tiền nhiệm trong nhiều năm về những rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến việc theo dõi quân nhân. Trong khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Pat Harrigan cho rằng, cần có luật để ngăn các công ty công nghệ bán dữ liệu định vị liên quan đến nhân viên chính phủ.

Campuchia: Một truyền thống gần như bị xóa sổ trong cuộc diệt chủng Khmer Đỏ đang hồi sinh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Iran

quân đội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại