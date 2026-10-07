INFOGRAPHIC: Khoảng cách followers giữa Ronaldo và Messi lớn gấp 4 lần dân số Việt Nam, quá khủng!

Hơn 400 triệu người, tức gấp khoảng 4 lần dân số Việt Nam, là khoảng cách followers hiện tại giữa Ronaldo và Messi. Trên sân cỏ, cuộc tranh cãi ai hay hơn chưa bao giờ có hồi kết, nhưng ở mặt trận mạng xã hội, CR7 đang thắng áp đảo.

Sáng 7/10/2026, Lionel Messi bước vào trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Siêu sao 39 tuổi đã khép lại sự nghiệp lẫy lừng ở tuổi 39 trong đội tuyển Argentina với 126 bàn thắng và 70 đường kiến tạo thành bàn. Chiều ngược lại, Ronaldo đã xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng và thừa nhận đây nhiều khả năng là năm thi đấu cuối của mình. Khi sân cỏ dần khép lại những trang cuối trong sự nghiệp của hai huyền thoại, cuộc đua giữa họ vẫn nóng hổi ở một mặt trận khác: mạng xã hội.

Ronaldo và Messi được đặt lên bàn cân so sánh ở rất nhiều mặt trận

Theo thống kê của Epidemic Sound cập nhật ngày 1/10/2026, Cristiano Ronaldo đang sở hữu khoảng 1,05 tỷ người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Anh cũng là người duy nhất trên hành tinh vượt mốc tỷ follower. Trong khi đó, Lionel Messi xếp thứ 4 thế giới với khoảng 639 triệu người theo dõi.

Nói cách khác, nếu gom toàn bộ dân số Việt Nam (khoảng hơn 100 triệu người) rồi nhân lên 4 lần, con số đó mới xấp xỉ khoảng cách giữa hai siêu sao. Một khoảng cách đủ khiến fan Messi phải "ngậm ngùi", dù M10 vẫn đang nằm trong nhóm những người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bí quyết của Ronaldo nằm ở chỗ anh gần như có mặt ở mọi nền tảng lớn. Instagram là "đại bản doanh" với lượng fan khổng lồ nhất, nhưng CR7 vẫn chăm chỉ cập nhật Facebook và X. Cú hích lớn nhất đến từ kênh YouTube ra mắt năm 2024. Kênh này nhanh chóng trở thành trụ cột mới và góp phần giúp anh xô đổ cột mốc tỷ follower lịch sử. Ở tuổi ngoài 40, Ronaldo không chỉ là cầu thủ mà còn là một "cỗ máy nội dung" thực thụ.

Messi thì ngược lại hoàn toàn. Gần như toàn bộ fan của anh tập trung ở Instagram và Facebook. Kênh YouTube "đóng băng" từ năm 2023, còn X thì anh chưa bao giờ dùng. Đúng chất một người nổi tiếng kín tiếng, Messi hiếm khi khoe cuộc sống riêng. Nhưng mỗi lần đăng bài lại là một lần "gây bão": bức ảnh nâng cúp vàng World Cup 2022 của anh từng giữ kỷ lục bài đăng nhiều lượt thích nhất lịch sử Instagram.

Điều thú vị là cả hai siêu sao hot nhất hành tinh đều chưa có tài khoản TikTok chính thức, và chưa ai từng lý giải vì sao. Khoảng trống này khiến TikTok tràn ngập tài khoản giả mạo. Thậm chí từng có một tài khoản "Messi fake" được chính nền tảng cấp tích xanh vì quá giống thật.

Về mặt con số, Ronaldo đang là ông vua mạng xã hội không có đối thủ. Nhưng nhìn kỹ, đây là cuộc đối đầu giữa hai phong cách: một bên chủ động, đa kênh, không ngừng mở rộng ảnh hưởng; một bên xuất hiện có chọn lọc nhưng vẫn đủ giữ chân hàng trăm triệu người hâm mộ.

Khi sự nghiệp thi đấu của cả hai đang dần đi đến những trang cuối, có lẽ mạng xã hội sẽ là nơi cuộc đua Ronaldo và Messi còn kéo dài lâu nhất. Và cũng như trên sân cỏ, cuộc đua này chẳng cần ai phải thua.