IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Tổ chức này cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn trên thị trường hàng hóa đang đẩy giá năng lượng và thực phẩm lên cao, trong đó các quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất của IMF, dựa trên kịch bản cuộc xung đột kéo dài thêm vài tuần trước khi thị trường ổn định vào giữa năm, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,1%, thấp hơn so với mức 3,3% trong báo cáo định kỳ quý trước. Trong kịch bản này, IMF vẫn giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2027 ở mức 3,2%.

Mặc dù mức điều chỉnh giảm đối với năm 2026 trong kịch bản nói trên tương đối khiêm tốn, nhưng IMF cho biết trong kịch bản xấu nhất, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay có thể giảm tới 1,3 điểm phần trăm. Đây là mức độ tiệm cận với một cuộc suy thoái kinh tế.

IMF nhấn mạnh rằng nếu không có cuộc xung đột ở Trung Đông, tăng trưởng kinh tế toàn cầu lẽ ra đã được điều chỉnh tăng lên mức 3,4% nhờ vào các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, tổ chức này nhận định triển vọng kinh tế đang ngày càng trở nên bất định trước những diễn biến địa chính trị khó lường tại Trung Đông.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, IMF nhận định tác động đối với kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thời gian, cường độ và phạm vi của cuộc xung đột Trung Đông - những yếu tố vốn dĩ không thể dự báo trước. Đồng thời, tổ chức này cảnh báo các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển phụ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa sẽ là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương.

Nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2026, nhờ các chính sách tài khóa hỗ trợ và hiệu quả từ các đợt cắt giảm lãi suất năm 2025 bắt đầu phát huy tác dụng. Mức này chỉ thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1 của IMF. Sang năm 2027, nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự đoán đạt mức tăng trưởng 2,1%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Đối với Nhật Bản, IMF cho biết nền kinh tế nước này có khả năng tăng trưởng 0,7% vào năm 2026 và 0,6% vào năm 2027, không thay đổi so với các dự báo trước đó.

Cũng theo IMF, Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự báo tăng trưởng 1,1% năm 2026 và 1,2% năm 2027, cả hai con số này đều thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với các mức dự báo trước đó.

Trong khi đó, tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tại châu Á được dự đoán giảm từ mức 5,5% của năm ngoái xuống còn 4,9% trong năm nay. Dù nhiều quốc gia châu Á đang phải lao đao vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự Trung Đông và tình trạng đình trệ gần như hoàn toàn của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, IMF chỉ giảm nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2026 của kinh tế Trung Quốc từ 4,5% xuống còn 4,4%. Tổ chức này giải thích rằng các biện pháp kích thích kinh tế và việc Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm bớt cú sốc từ cuộc xung đột Trung Đông.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng nền kinh tế Nga đang trên đà tăng tốc, với dự báo tăng trưởng năm 2026 có thể đạt 1,1%, cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó, nhờ giá hàng hóa tăng cao.

Báo cáo quý này được công bố trong bối cảnh các quan chức tài chính hàng đầu thế giới đang tập trung tại thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).