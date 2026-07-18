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Hyundai Tucson hybrid lần đầu lộ diện tại Việt Nam: Thiết kế giống bản xăng tầm trung, thêm chi tiết nhận diện nhỏ phía sau, giá dự kiến tiệm cận Santa Fe

Hoàng Dũng
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Sau khoảng 3 tháng nhận cọc, Hyundai Tucson hybrid đã được bắt gặp tại Hà Nội, dự kiến mở bán trong thời gian tới.

Một chiếc Hyundai Tucson phiên bản hybrid đã được bắt gặp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên phiên bản xăng điện của Tucson xuất hiện ở trong nước, sau khoảng 3 tháng nhận đặt cọc. Theo phía đại lý, mẫu xe này có thể sẽ được trưng bày tại Hà Nội vào cuối tuần này.

Hyundai Tucson hybrid xuất hiện ở Hà Nội.

So với các phiên bản xăng và diesel đang bán trong nước, Tucson hybrid gần như không đổi ngoại hình. Xe sử dụng thiết kế của bản Đặc biệt, không dùng diện mạo của bản cao cấp nhất. Cách làm này tương tự Santa Fe hybrid.

Trong khi đó, khác biệt dễ nhận ra là logo "Hybrid" ở cửa cốp. Các trang bị ngoại thất còn lại được giữ nguyên như vẫn dùng bộ mâm hợp kim 18 inch.

Một số tư vấn bán hàng cho biết Tucson hybrid dự kiến có giá trên 1 tỷ đồng. Mức giá này tiệm cận Santa Fe bản máy xăng.

Dòng chữ "Hybrid" là khác biệt dễ thấy nhất của bản xăng/điện.

Khoang nội thất nhiều khả năng không thay đổi. Xe vẫn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 12,3 inch, hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, dàn âm thanh Bose 8 loa, vô-lăng 3 chấu giống Ioniq 5 và không còn logo Hyundai ở trung tâm, cần số điện tử đặt sau vô-lăng tương tự bản diesel Đặc biệt.

Tại nhiều thị trường, Tucson hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện. Hệ truyền động cho công suất khoảng 226 mã lực. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Người mua có thể chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Nếu được định vị ở tầm trung trở lên, Tucson hybrid có thể sẽ được trang bị hệ thống ADAS. Hệ thống này gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Hyundai Tucson hybrid tại nước ngoài:

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