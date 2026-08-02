Hyundai ra mắt xe điện 7 chỗ mới tại Đông Nam Á

Nguyên mẫu MPV Hyundai Neira là xe 7 chỗ chạy hoàn toàn bằng điện, dự kiến sẽ được lắp ráp và phân phối tại thị trường Indonesia trong thời gian tới.

Theo Top Gear Philippines , nguyên mẫu Hyundai Neira vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. thực chất là phiên bản đổi logo (rebadge) của mẫu Kia Carens EV. Trước đó, phiên bản thuần điện của Carens đã được Kia nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 5/2025.

Đáng chú ý, ngay tại GIIAS 2026, Kia cũng xác nhận Carens EV sẽ được sản xuất tại nhà máy Hyundai Motors ở Indonesia. Điều này cho thấy tập đoàn ô tô Hàn Quốc đang hướng tới chiến lược khai thác cùng một nền tảng xe điện dưới hai thương hiệu khác nhau nhằm phục vụ thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.

Hiện Hyundai và Kia vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu MPV điện này. Tuy nhiên, hình ảnh trưng bày cho thấy Hyundai Neira và Kia Carens EV chia sẻ nhiều chi tiết thiết kế, bao gồm cụm đèn định vị LED mảnh kết hợp dải đèn nối liền ở đầu xe.

Những khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế mặt ca-lăng, cản trước, bộ mâm hợp kim 5 chấu mới và một số tinh chỉnh nhẹ ở phía sau. Hai mẫu xe vẫn chia sẻ nhiều chi tiết khác như giá nóc, tay nắm cửa truyền thống và các chi tiết ốp thân xe.

Nhiều khả năng xe sẽ có kích thước tương đương Carens Clavis EV với chiều dài khoảng 4.550 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, dù Hyundai vẫn chưa xác nhận chính thức.

Khoang nội thất cũng mang nhiều nét quen thuộc khi sử dụng bảng điều khiển trung tâm dạng nổi, kết hợp hai màn hình 12,3 inch dành cho hệ thống giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Vô-lăng sử dụng logo chữ "H" theo mã Morse giống như nhiều xe Hyundai hiện đại.

Xe còn được trang bị bảng điều khiển cảm ứng chuyển đổi giữa chức năng điều hòa và hệ thống giải trí, đèn viền nội thất, ghế bọc giả da, cửa sổ trời toàn cảnh cùng cấu hình 7 chỗ ngồi. Đây đều là những trang bị tương tự trên Kia Carens Clavis EV.

Tại Ấn Độ, Kia Carens Clavis EV hiện được cung cấp với hai tùy chọn pin dung lượng 42 kWh và 51,4 kWh, cho phạm vi hoạt động theo công bố lần lượt 404 km và 490 km sau mỗi lần sạc đầy.

Việc Hyundai Neira xuất hiện dưới dạng nguyên mẫu (Prototype) cho thấy mẫu MPV này hoặc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hãng có thể đang thăm dò phản ứng của khách hàng để có những tinh chỉnh cần thiết trước khi đưa vào sản xuất.

Khi mở bán chính thức, Neira sẽ trở thành một trong số ít mẫu xe điện của Hyundai không thuộc dòng Ioniq. Điều này đồng nghĩa xe có thể được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn về giá bán, đồng thời mở ra định hướng phát triển mới cho các dòng MPV điện của Hyundai trong tương lai.