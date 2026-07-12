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Hy Lạp trở thành đồng minh Israel khi quyết ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua được F-35

Bạch Dưong
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Với sự phản đối mạnh mẽ từ hai đồng minh quan trọng của Mỹ, kể cả khi Thổ Nhĩ Kỳ bán hệ thống phòng không S-400 cho nước khác họ cũng khó nhận được F-35.

Theo bước Israel, Hy Lạp đã kiên quyết phản đối việc Mỹ chuyển giao máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp - ông Nikas Dendias tuyên bố nước này sẽ nỗ lực ngăn chặn những tiêm kích này đi vào biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết Chính phủ Hy Lạp sẽ thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn việc Mỹ chuyển giao máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Kế hoạch cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng ông Dendias lưu ý Hy Lạp sẽ hành động thông qua kênh ngoại giao.

Hy Lạp nhấn mạnh việc đưa các máy bay chiến đấu tiên tiến vào kho vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ đe dọa sự ổn định ở phía Đông Địa Trung Hải, nhất là xét đến tham vọng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Vì đây là vấn đề ngoại giao, tôi sẽ không nói chính xác kế hoạch, nhưng Hy Lạp sẽ cố gắng hết sức. Hy Lạp không hài lòng về việc Thổ Nhĩ Kỳ nhận tiêm kích F-35. Chúng tôi cũng không hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp động cơ dành cho máy bay chiến đấu KAAN thế hệ mới", ông Dendias nói rõ.

Hy Lạp cùng Israel rất lo ngại viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tiêm kích F-35.

Hy Lạp đang cố gắng thuyết phục các chính trị gia Mỹ rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ mới để tấn công Hy Lạp. Họ nói rằng nếu một quốc gia NATO đe dọa một nước khác, có lẽ Mỹ không nên đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến một cuộc xung đột tiềm tàng.

Trước đây Israel từng phản đối việc Mỹ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng với lý do đe dọa đến cán cân quyền lực, lần này là ở Trung Đông.

Tuy nhiên, cần nhắc lại, mặc dù có tiến triển trong đàm phán, vấn đề máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được giải quyết, bất chấp ông Trump đã hứa sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt ngăn chặn việc giao F-35.

Theo Topwar
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Hy Lạp

máy bay chiến đấu

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