Hy hữu: Nam thanh niên bị bắt sau cú nhảy dù từ nóc chung cư để câu view, tài khoản 60.000 người theo dõi chính thức "bay màu"

Nam thanh niên 23 tuổi này đã bị tạm giữ hành chính sau khi thực hiện cú nhảy dù từ nóc chung cư và đăng video lên mạng xã hội.

Mới đây, cơ quan chức năng tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tạm giữ hành chính một nam thanh niên sau khi người này thực hiện cú nhảy dù từ nóc một tòa chung cư cao tầng trong khu dân cư và đăng tải video lên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nam thanh niên thực hiện hành động trên nhằm tạo nội dung để tăng lượt xem và thu hút sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến.

Nhảy dù câu view, người đàn ông bị cảnh sát tạm giữ

Theo thông báo của cảnh sát quận Thành Hoa, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 30/6. Người thực hiện là Ren, 23 tuổi sinh sống tại địa phương. Đến ngày hôm sau, Ren đăng tải đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình nhảy dù lên tài khoản cá nhân. Hình ảnh trong video cho thấy người này bay ở khoảng cách khá gần các tòa nhà và cây xanh trong khu vực dân cư.

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên đã gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo quy định hiện hành tại Trung Quốc, Ren bị áp dụng hình thức tạm giữ hành chính với thời hạn tối đa 15 ngày.

Song song với việc bị xử lý theo quy định, tài khoản mạng xã hội của Ren với khoảng 60.000 người theo dõi cũng đã bị khóa vĩnh viễn trên các nền tảng lớn. Trước đó, người này hoạt động trên mạng với biệt danh "Huấn luyện viên nhảy dù Kakaxi" và thường xuyên đăng tải các video liên quan đến bộ môn nhảy dù.

Quá trình xác minh của cảnh sát cho thấy Ren không có giấy phép huấn luyện như thông tin tự giới thiệu trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương cũng cho biết tài khoản của người này từng đăng tải một video nhảy dù từ nóc chung cư khác vào tháng 5/2024.

Cảnh sát nhấn mạnh, hoạt động nhảy dù tại Trung Quốc chỉ được phép thực hiện khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý và phải diễn ra tại các địa điểm được cấp phép. Các khu vực như chung cư, cầu hoặc những công trình nằm trong khu dân cư đông đúc không thuộc phạm vi được phép tổ chức hoạt động này nếu chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Theo cơ quan chức năng, những trường hợp tự ý thực hiện nhảy dù tại các khu vực công cộng hoặc nơi tập trung đông dân cư có thể bị xử lý do ảnh hưởng đến an toàn công cộng và trật tự xã hội.

Mặc dù tự xưng là “Huấn luyện viên nhảy dù” trên mạng, cảnh sát xác nhận Ren không có giấy phép huấn luyện

Thông tin về vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện các hoạt động mạo hiểm tại khu dân cư có thể tạo ra rủi ro đối với cả người tham gia và những người xung quanh, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi tương tự để hạn chế tình trạng bắt chước.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây không phải là trường hợp cá biệt liên quan đến việc tạo nội dung mạo hiểm trên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang đã bị xử phạt sau khi đăng video ghi cảnh lái ô tô trên đường cao tốc với tốc độ 152 km/h và sử dụng điện thoại để quay phim trong lúc điều khiển phương tiện. Người này bị trừ 9 điểm trên giấy phép lái xe và bị phạt 250 NDT.

Trước đó, năm 2017, blogger Wu Yongning đã tử vong sau khi ngã từ một tòa nhà cao khoảng 260 mét trong lúc thực hiện thử thách leo trèo không sử dụng thiết bị bảo hộ để phát trực tiếp trên mạng. Vụ việc từng thu hút sự chú ý lớn tại Trung Quốc và làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về ranh giới giữa việc sáng tạo nội dung và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện các thử thách mạo hiểm.

Nguồn: SCMP