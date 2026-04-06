Huỳnh Thị Thu Thảo bị bắt ngay khi vừa về Việt Nam

Ngày 5/4, Bộ Công an thông tin, Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây chuyên móc nối, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép. Đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Thu Thảo (quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia) đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian qua, đối tượng Thảo đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội tiếp cận các chủ tàu cá ở Việt Nam đang gặp khó khăn về kinh tế cùng các ngư dân đang thiếu việc làm, muốn có thu nhập cao để tổ chức đưa sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép.

Lợi dụng sự nhẹ dạ và áp lực mưu sinh, sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà con ngư dân, đối tượng Thảo đã nói với ngư dân khi khai thác thủy sản tại Malaysia sẽ có thu nhập rất cao; kèm theo đó là những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, hợp thức hóa thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài...

Từ đó, Thảo tiến hành “móc nối”, đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài hoặc trốn đi nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài trái phép để khai thác thủy sản, biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ làm việc với đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo (Ảnh: Bộ Công an).

Với những thủ đoạn tinh vi của Thảo đưa ra, nhiều chủ tàu cá, ngư dân vì cái lợi trước mắt mà đã tin tưởng cải hoán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS), sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép.

Khi ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát, bị cưỡng bức lao động, bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý hình sự.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ xác định, Thảo là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất, nhập cảnh trái phép nhằm khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Thảo đứng ra làm đầu mối tiếp nhận, môi giới, tổ chức cho tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy sản trái phép.

Đối tượng Thảo bị bắt giữ khi từ Malaysia về Việt Nam để tiếp tục móc nối chủ tàu cá và ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.