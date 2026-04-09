Quy định mới áp dụng với giáo viên, cán bộ quản lý

Thông tư ban hành kèm theo Khung năng lực số áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; đồng thời là căn cứ để các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực số trong ngành giáo dục.

Lần đầu tiên thiết lập một Khung năng lực số thống nhất

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc lần đầu tiên thiết lập một Khung năng lực số thống nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Với cấu trúc gồm 6 miền năng lực và 20 năng lực thành phần, bao quát toàn diện các hoạt động dạy học và quản lý trong môi trường số, Thông tư có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Thứ nhất, Khung năng lực chuyển trọng tâm từ việc "sử dụng công nghệ" sang "tổ chức dạy học trong môi trường số", yêu cầu giáo viên thiết kế, tổ chức và quản lý hoạt động dạy học trên nền tảng số, hướng tới cá nhân hóa người học và tăng cường tương tác, hợp tác trong học tập.

Thứ hai, công nghệ số được tích hợp một cách hệ thống vào kiểm tra, đánh giá, với yêu cầu sử dụng công cụ số để đa dạng hóa hình thức đánh giá, phân tích dữ liệu học tập và hỗ trợ điều chỉnh quá trình dạy học.

Khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm 6 miền năng lực và 20 năng lực thành phần.

Thứ ba, Khung năng lực nhấn mạnh việc trao quyền cho người học thông qua công nghệ, tạo môi trường học tập số có tính tiếp cận, hòa nhập, thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của người học.

Thứ tư, các yêu cầu về kỹ năng công nghệ số được quy định gắn với bảo đảm an toàn thông tin và đạo đức số, bao gồm khả năng tìm kiếm, đánh giá thông tin, sáng tạo nội dung số và phòng tránh rủi ro trong môi trường số.

Thứ năm, Khung năng lực gắn phát triển năng lực số với phát triển chuyên môn liên tục, khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ để hợp tác, học tập suốt đời và xây dựng cộng đồng học tập số.

Thứ sáu, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa thành một miền năng lực riêng, với yêu cầu ứng dụng AI trong dạy học và phát triển chuyên môn đi đôi với các nguyên tắc về đạo đức, minh bạch, công bằng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ bảy, các năng lực được thiết kế theo 3 mức độ: cơ bản, thành thạo và nâng cao, tạo cơ sở để đánh giá, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ theo lộ trình phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Công cụ định hướng chuyển đổi giáo dục trong môi trường số

Việc ban hành Khung năng lực số góp phần thiết lập một chuẩn thống nhất về yêu cầu năng lực số đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực giáo dục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đồng thời, Khung năng lực số hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tự đánh giá năng lực, xác định nhu cầu bồi dưỡng, qua đó nâng cao chất lượng dạy học và quản lí trong môi trường số.

Khung năng lực số cũng góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Khung năng lực số được xây dựng không chỉ là một bộ tiêu chuẩn kĩ thuật về kĩ năng sử dụng công nghệ, mà là công cụ định hướng toàn diện nhằm chuyển đổi cách dạy học, quản lý và phát triển chuyên môn trong bối cảnh giáo dục số, bảo đảm giáo viên và cán bộ quản lý thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số quốc gia.