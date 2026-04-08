HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979

Duy Anh |

Tại phòng trọ của Đoàn Thị Thu Hằng, cơ quan chức năng phát hiện có 2 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại ngõ 132 đường Thụy Phương, Công an phường Đông Ngạc tiến hành kiểm tra hành chính đối với Đoàn Thị Thu Hằng (SN 1979; thường trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Hằng đã tự nguyện giao nộp một túi nilon chứa ma túy và 3 viên nén màu vàng.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong toàn bộ tang vật.

Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979 - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Thị Thu Hằng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận còn cất giấu ma túy tại phòng trọ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức khám xét phòng trọ của Hằng, phát hiện Nguyễn Công Tú Anh (SN 1992; thường trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Vũ Mạnh Trung (SN 1990; thường trú xã Bình Minh, Hà Nội) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua giám định xác định, tang vật thu giữ của Hằng gồm 3,780 gam Ketamine và 3 viên nén tổng khối lượng 1,100 gam. Tang vật thu giữ của Tú Anh gồm 2,570 gam Methamphetamine, 7 viên nén với tổng khối lượng 0,820 gam cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như cân điện tử, coóng thủy tinh, ống nhựa và tờ tiền cuộn tròn có dính ma túy.

Hiện, Công an phường Đông Ngạc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tags

ma túy

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Tú Anh

bắt tạm giam

Ketamine

tang vật

khám xét nơi ở

Hay độc lạ

khám xét phòng trọ

Đoàn Thị Thu Hằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại