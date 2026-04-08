Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thiện Tâm SN 2001

Ngày 8/4, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiện Tâm (SN 2001, trú đường Hoàng Diệu, phường Hòa Cường) về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Phạm Thiện Tâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, ngày 11/3, Công an phường Hòa Cường đã mời đối tượng Phạm Thiện Tâm đến làm việc. Qua kiểm tra, test nhanh cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Thời gian qua, Công an phường Hòa Cường đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy trên địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn.