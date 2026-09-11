Huy động hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản, Việt Nam dựng siêu cầu dây văng cao ngang tòa nhà 40 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ

Để xây dựng siêu cầu, nhà thầu đã nhập hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản.

Một cây cầu dây văng đang được xây dựng tại Hải Phòng gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ cánh buồm, hai trụ tháp cao tới 111 m và hơn 7.000 tấn thép nhập khẩu từ Nhật Bản.

Cầu Nguyễn Trãi là một hạng mục thuộc dự án xây dựng tuyến đường trục đô thị Bắc - Nam Hải Phòng, kết nối khu vực phía Nam sông Cấm với trung tâm hành chính mới ở phía Bắc thành phố.

Toàn dự án cầu có chiều dài khoảng 1.476,4 m, trong đó riêng cầu chính dây văng dài 550,6 m. Phần nhịp giữa dài 300 m, thuộc nhóm những nhịp cầu có quy mô lớn tại Hải Phòng.

Hai trụ tháp cao tương đương 40 tầng

Điểm dễ nhận diện nhất của công trình là hai trụ tháp dây văng cao khoảng 111 m, tương đương một tòa nhà 35-40 tầng. Kiến trúc trụ được tạo hình theo cảm hứng từ cánh buồm, tạo điểm nhấn giữa không gian đô thị hai bên sông Cấm.

Cầu rộng khoảng 26,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác khoảng 80 km/h.

Phần thông thuyền dưới cầu có bề rộng khoảng 165 m và tĩnh không cao 25 m, bảo đảm khả năng lưu thông đường thủy trên sông Cấm.

Với cấu trúc dây văng, phần tải trọng của mặt cầu được truyền qua hệ thống dây vào hai tháp chính. Thiết kế này vừa giúp tạo khẩu độ lớn, vừa giảm số lượng trụ phải bố trí dưới khu vực sông.

Hơn 7.000 tấn thép nhập từ Nhật Bản

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong quá trình thi công là lượng thép phục vụ hai trụ tháp. Nhà thầu đã nhập khẩu hơn 7.000 tấn thép từ Nhật Bản để chế tạo các cấu kiện chính.

Trong số này có hơn 5.064 tấn thép loại 1 và khoảng 1.980 tấn thép loại 2. Khối lượng vật liệu lớn được vận chuyển đến công trường để phục vụ quá trình gia công và lắp dựng phần kết cấu thép của trụ tháp.

Việc sử dụng lượng thép lớn cho thấy quy mô đáng kể của hạng mục cầu chính. Hai trụ cao 111 m không chỉ đảm nhiệm chức năng chịu lực mà còn quyết định phần lớn hình dáng kiến trúc đặc trưng của công trình.

Cầu Nguyễn Trãi thuộc dự án nhóm A, là công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó xây lắp hơn 4.200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng.

Kết nối khu đô thị phía Bắc sông Cấm

Cầu Nguyễn Trãi được xây dựng trong bối cảnh Hải Phòng đang mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Cấm. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm một trục giao thông kết nối khu vực đô thị hiện hữu với trung tâm hành chính mới, đồng thời mở rộng kết nối tới các khu công nghiệp, đô thị và các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố.

Công trình cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Bắc - Nam của Hải Phòng, giảm áp lực lên các tuyến kết nối hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển giữa hai bờ sông Cấm.

Theo kế hoạch hiện tại, cầu dự kiến hợp long vào tháng 7/2027 và đưa vào khai thác từ tháng 9/2027.

Khi hoàn thành, cây cầu dài gần 1.500 m với hai trụ tháp cao 111 m sẽ tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc trên sông Cấm. Từ thiết kế hình cánh buồm đến hơn 7.000 tấn thép nhập từ Nhật Bản, công trình đang được hình thành với sự kết hợp giữa yêu cầu kỹ thuật, quy mô hạ tầng và mục tiêu tạo diện mạo mới cho khu vực phía Bắc Hải Phòng.