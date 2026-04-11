Huy động 700 cảnh sát, 400 lính cứu hỏa tìm kiếm bé trai 11 tuổi mất tích suốt 2 tuần: Cả Nhật Bản "nín thở" chờ tin tức

Hôm qua (10/4), tờ Japan Times đưa tin, đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi Yuki Adachi, 11 tuổi ở tỉnh Kyoto mất tích. Và bất chấp cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát, vẫn chưa có nhiều thông tin nào cho thấy tung tích của cậu bé.

Yuki Adachi mất tích vào sáng ngày 23/3 sau khi được bố đưa đến trường tiểu học ở thành phố Nantan thuộc vùng nông thôn.

Yuki Adachi, 11 tuổi, mất tích từ ngày 23/3 sau khi không đến lớp

Theo lời kể, người bố đưa con trai đến trường lúc 8h sáng để tham dự lễ tốt nghiệp. Ông dừng xe cách trường 200m để cậu bé tự đi bộ vào. Tuy nhiên, Yuki Adachi không có mặt khi các giáo viên điểm danh vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng.

Đáng nói, do trước đó, gia đình Yuki Adachi có đơn xin nghỉ học nộp cho ngày hôm sau nên các giáo viên cho rằng, phụ huynh học sinh có thể đã nhầm ngày và không liên lạc ngay với gia đình cậu về việc vắng mặt.

Khoảng ba tiếng sau — vào lúc 11 giờ 50 phút sáng — nhà trường mới thông báo cho bố mẹ cậu bé về việc nam sinh nghỉ học. Lúc này, người bố lập tức trình báo cảnh sát.

Lực lượng cách sát tích cực tìm kiếm cậu bé

Một câu hỏi quan trọng là tại sao không ai nhìn thấy Adachi trong khuôn viên trường sau khi cậu được bố đưa đến, bất chấp dòng người đông đúc tham dự lễ tốt nghiệp, theo báo Mainichi Shimbun. Không một camera an ninh nào của trường ghi lại được hình ảnh của cậu bé.

Dấu vết quan trọng duy nhất trong vụ án xuất hiện khi một người thân tham gia tìm kiếm đã tìm thấy chiếc ba lô màu vàng của Adachi ở một khu vực miền núi, cách trường học khoảng 3km về phía tây bắc vào ngày 29/3. Tức sáu ngày sau khi cậu bé mất tích.

Theo South China Morning Post, đến nay đã có khoảng 700 cảnh sát Nhật Bản, 400 lính cứu hỏa đang rà soát các khu nhà hoang trên vùng núi. Ngoài ra, một lượng lớn máy bay không người lái cũng được sử dụng để quét khu vực núi; triển khai thuyền hơi rà soát hồ chứa nước lớn gần đó.

Ông Hiroki Nonaka, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Nanta nói có sự bất thường khi xuất hiện balo của cậu bé ở vùng núi. Bởi không có ghi nhận nào cho thấy Adachi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào ngày cậu mất tích.

Tính đến sáng thứ Sáu, cảnh sát đã nhận được khoảng 320 tin báo, nhưng theo báo cáo của NHK, không có tin báo nào thực sự hữu ích.