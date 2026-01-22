Ngày 17/1, thông báo của một doanh nghiệp tại Ôn Châu lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, nhân viên công ty được nghỉ Tết từ ngày 1/2 đến hết ngày 8/3, tổng cộng 36 ngày. Trong khi phần lớn người lao động Trung Quốc chỉ được nghỉ khoảng 9 ngày, từ 15/2 đến 23/2, quyết định này lập tức bị ví như “đặc quyền trong mơ”.

Nghỉ dài chưa đủ, còn thưởng tiền mặt nếu quay lại đúng hẹn

Không dừng ở kỳ nghỉ kéo dài, doanh nghiệp này còn công bố chính sách khiến nhiều người “đứng ngồi không yên”: thưởng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng) cho mỗi nhân viên quay lại làm việc đúng lịch sau Tết. Ngược lại, những người xin về sớm hoặc trở lại muộn sẽ mất khoản thưởng này.

Đáng chú ý, công ty vẫn linh hoạt với người lao động có con nhỏ: được phép quay lại muộn hơn hai ngày nhưng vẫn nhận đủ tiền thưởng. Một chi tiết nhỏ, nhưng được nhiều cư dân mạng đánh giá là “điểm cộng lớn về sự thấu hiểu”.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn tranh thủ dịp này để giải bài toán nhân sự hậu Tết – thời điểm các nhà máy Trung Quốc thường lao đao vì thiếu người. Mỗi nhân viên giới thiệu thành công lao động mới, làm việc trên 3 tháng, sẽ được thưởng nóng 1.000 nhân dân tệ.

Trung Quốc chuẩn bị bước vào kỳ Xuân vận

Quyết định cho nghỉ từ ngày 1/2 (14 tháng Chạp) được nhiều người đánh giá là “cao tay” trong bối cảnh Xuân vận 2026 – đợt cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán – được dự báo căng thẳng chưa từng có.

Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, Xuân vận năm nay bắt đầu từ 2/2 và kéo dài 40 ngày, với khoảng 539 triệu lượt khách, mức cao kỷ lục. Ngay khi hệ thống bán vé trực tuyến mở cửa ngày 19/1, nhiều tuyến từ các trung tâm công nghiệp như Quảng Châu, Thâm Quyến về miền Trung và Tây Trung Quốc đã “cháy vé” chỉ trong vài phút.

Trong khi hàng trăm triệu lao động khác phải thức đêm canh vé, chấp nhận chen chúc hàng chục tiếng trên tàu xe cận Tết, nhân viên công ty tại Ôn Châu có thể ung dung về quê sớm hơn hai tuần, với giá vé rẻ hơn và hành trình bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

“Nhà máy trong mơ” và bài toán giữ chân nhân sự

Ông Trương – chủ doanh nghiệp – chia sẻ rằng nhà máy của ông đã duy trì truyền thống nghỉ Tết dài ngày hơn 10 năm qua. Năm nay, để đảm bảo kỳ nghỉ trọn vẹn, ông thậm chí từ chối các đơn hàng mới, chấp nhận giảm doanh thu.

“Phần lớn nhân viên là lao động xa quê, vất vả quanh năm. Tôi muốn họ có thời gian thật sự dành cho cha mẹ và con cái”, ông Trương nói. Theo vị giám đốc này, một cái Tết đủ đầy không chỉ giúp người lao động hồi phục sức lực mà còn mang lại hiệu suất làm việc cao hơn trong năm mới.

Thông báo nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trên Weibo. Nhiều người gọi đây là “nhà máy trong mơ”, cho rằng cách quản trị nhân văn này thuyết phục hơn mọi khẩu hiệu kêu gọi cống hiến. Trong bối cảnh không ít doanh nghiệp vẫn yêu cầu tăng ca sát Tết, quyết định của ông Trương được xem là “đi ngược dòng” nhưng đầy tính toán.

Theo các chuyên gia nhân sự, chính sách “nghỉ dài – thưởng to” thực chất là một dạng golden handcuffs – chiếc “còng tay vàng” giữ chân người lao động một cách mềm mại. Nhân viên được nghỉ ngơi, được trân trọng và có động lực quay lại đúng hẹn, giúp dây chuyền sản xuất ổn định ngay sau Tết – thời điểm nhiều nhà máy khác còn loay hoay tuyển người.

Trước đó, năm 2024, một công ty tại Thanh Đảo cũng từng gây xôn xao khi cho nhân viên nghỉ Tết tới 44 ngày, với quan điểm thẳng thắn: “Thà cho nhân viên về sớm nghỉ ngơi còn hơn để họ ngồi ngáp dài ở văn phòng.”

Giữa bài toán lợi nhuận và con người, quyết định của ông Trương cho thấy: đôi khi, một cái Tết trọn vẹn lại là khoản đầu tư sinh lời lâu dài nhất.

Trang Đào (Tổng hợp)