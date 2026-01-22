Trong ngày thứ Năm, 22/01/2026 (tức ngày 04/12 âm lịch), thuộc ngày Bính Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Kim (Thân) đang rất mạnh mẽ. Đây là thời điểm "vàng" cho những con giáp nằm trong bộ hợp với địa chi Thân.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và cách để tối ưu hóa tài lộc trong ngày này. Hãy xem có bạn trong đó không nhé.

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Tử vi học có nói, tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất trong ngày Bính Thân nhờ mối quan hệ Tam Hợp.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Sự thông minh và nhạy bén của tuổi Tý sẽ được phát huy tối đa. Thần Tài gõ cửa giúp bản mệnh tuổi Tý dễ dàng nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các nguồn phụ hoặc quà tặng. Trong công việc, con giáp này sẽ có cơ hội nhận được những hợp đồng béo bở hoặc được cấp trên khen thưởng nhờ những đóng góp vượt bậc cuối năm.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Tý hãy quyết đoán thực hiện các kế hoạch tài chính hoặc đầu tư mạo hiểm nhẹ nhàng. Đây là ngày tốt để bạn "chốt đơn" hoặc thu hồi công nợ.

+ Phong thủy: Con giáp tuổi Tý có thể sử dụng trang phục màu đen hoặc xanh nước biển để kích hoạt năng lượng Thủy, giúp dòng tiền lưu thông thuận lợi hơn.

2. Con giáp tuổi Thìn (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc cực kỳ hiệu quả và đầy hứa hẹn về mặt vật chất. Hãy nắm bắt cơ hội này để tối ưu dòng tiền, tha hồ tiền tiêu Tết nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Quý nhân phù trợ xuất hiện giúp tuổi Thìn tháo gỡ những vướng mắc về tài chính tồn đọng bấy lâu. Tài lộc của bạn đến từ sự kiên trì và khả năng đàm phán xuất sắc. Theo các chuyên gia phong thủy, bản mệnh tuổi Thìn có duyên với những dự án liên quan đến bất động sản hoặc trung gian thương mại trong ngày này, nên nắm bắt ngay cơ hội.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Thìn đừng ngần ngại mà hãy chủ động kết nối với những người đi trước giàu kinh nghiệm. Lời khuyên từ họ sẽ giúp bạn tránh được những khoản chi phí phát sinh không đáng có.

+ Giờ tốt: Tuổi Thìn có thể thực hiện các giao dịch quan trọng vào khung giờ 15h - 17h (giờ Thân) để tận dụng tối đa vượng khí của ngày.

3. Con giáp tuổi Tỵ (Lục Hợp: Thân - Tỵ)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, biến thách thức thành cơ hội kiếm tiền. Nếu biết chọn đúng lĩnh vực mình am hiểu, tuổi Tỵ có thể gặt hái được những thành công không ngờ.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Tử vi học có nói, dù là tháng cuối của năm tuổi nhưng nhờ ngày Lục Hợp, tuổi Tỵ gặp rất nhiều may mắn trong kinh doanh. Nói chung, tháng Kỷ Sửu này là giai đoạn vận đỏ của tuổi Tỵ lên cao nên bạn hãy tận dụng ngay cơ hội tuyệt vời này. Bạn dễ dàng thu hút được khách hàng mới hoặc nhận được những lời mời hợp tác hấp dẫn cho năm mới Bính Ngọ sắp tới. Dòng tiền về túi ổn định, giúp bạn thoải mái sắm sửa cho dịp Tết Nguyên đán cận kề này.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Đổi mới: Tuổi Tỵ đừng ngần ngại thay đổi phương thức làm việc hoặc áp dụng công nghệ mới vào kinh doanh. Sự sáng tạo sẽ mang lại lợi nhuận đột biến cho bạn đấy.

+ Kiến thức: Việc nâng cao kiến thức sẽ đem lại lợi ích lâu dài và bền vững cho bạn. Hãy tham khảo thêm các chiến lược quản lý dòng tiền tại các trang uy tín để bảo toàn thành quả lao động.

* Lưu ý chung: Dù bạn là con giáp nào thì sự chăm chỉ, nỗ lực và một tinh thần lạc quan, tích cực sẽ đóng vai trò quan trọng giúp vận trình của bạn trở nên suôn sẻ. Chúc bạn một ngày mới Đại Cát Đại Lợi và Tài Lộc Hanh Thông!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.