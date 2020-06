Hương Giang lên tiếng giải thích về việc đả kích Lâm Vỹ Dạ trên truyền hình

Vừa qua, tập 8 chương trình Quý ông đại chiến đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị đến từ các anh chàng điển trai, hấp dẫn.



Đảm nhiệm vai trò cố vấn trong chương trình tuần này vẫn là Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Hương Giang và Ninh Dương Lan Ngọc.

Hương Giang: "Chúng tôi đả kích chị Dạ không phải để chê bai gì chị ấy"



Nếu như trong các tập trước, Lâm Vỹ Dạ thường bị lôi ra làm trò đùa, chọc ghẹo vì ngoại hình hơi già và thừa cân của mình thì ở tuần này, cô đã khiến mọi người phải bất ngờ trước sự lột xác của mình.

Nhờ quyết tâm giảm cân, bà mẹ hai con Lâm Vỹ Dạ đã giảm được tới 5kg và sở hữu ngoại hình thon thả, xinh đẹp. Điều này khiến MC Thành Trung vừa bước vào chương trình đã phải thốt lên: "Không biết mọi người có nhận ra không nhưng tôi thấy, chỉ sau một tuần, Lâm Vỹ Dạ đã hoàn toàn thay đổi.

Cụ thể, Lâm Vỹ Dạ đã xuống ít nhất 5kg nên trông trẻ hơn rất nhiều, cứ như mới 18 tuổi vậy".

Là người luôn ở bên cạnh để tư vấn sắc đẹp cũng như cách ăn mặc cho Lâm Vỹ Dạ, Hương Giang thường xuyên chê bai, đả kích đàn chị trong những số trước. Lần này, cô lên tiếng thanh minh:

"Tôi luôn luôn động viên chị Dạ phải giảm cân thật nhiều. Đó là lí do vì sao tôi và các chị em khác hay đả kích, châm chọc chị Dạ.

Thực ra, chúng tôi đả kích chị Dạ không phải để chê bai gì chị ấy mà chỉ muốn tạo động lực cho chị ấy ngày một tốt hơn".

Về phía mình, Hari Won cũng thay đổi thái độ với Lâm Vỹ Dạ, cô khen ngợi: "Tôi phải công nhận, về nhan sắc của Lâm Vỹ Dạ tuần này, tôi thấy rất tuyệt vời".

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ được mọi người khen ngợi về nhan sắc. Trong tất cả các số trước, cô liên tục bị chê bai, dìm hàng, đả kích.

Hari Won: "Tôi lo cho sức khỏe của chồng lắm, sợ không làm được gì hết"

Tham gia chương trình tuần này là phần xuất hiện của 5 anh chàng điển trai, trẻ trung. Tại đây, họ sẽ phải trải qua các thử thách được đặt ra để thi đấu với nhau. Thử thách hấp dẫn nhất là trả lời câu hỏi để bộc lộ quan điểm, tính cách của mình.

Trong đó, đáng chú ý là phần trả lời câu hỏi của chàng trai số 5 mang tên Bùi Huy Dương. Cụ thể, anh chàng nhận được câu hỏi: "Hãy nói 3 lí do khiến một cô gái không thích người yêu mình tụ tập với hội bạn thân của anh ấy?".

Bùi Huy Dương

Không cần suy nghĩ, Bùi Huy Dương nhanh chóng trả lời: "Một người đàn ông khi tụ tập với hội bạn thân chắc chắn sẽ uống rượu nên đó sẽ là lí do đầu tiên khiến bạn gái không thích. Họ không muốn người yêu mình say xỉn. Lí do thứ hai là việc tụ tập sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lí do thứ ba là không chịu nghe điện thoại".

Từ câu trả lời này, các quý cô ngồi dưới chia sẻ thêm về quan điểm của mình, khiến khán giả hiểu hơn về cuộc sống riêng tư của họ. Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tôi đồng ý với bạn, lí do đầu tiên khiến tôi không thích Hứa Minh Đạt đi với bạn bè là uống rượu. Lí do thứ hai là không chịu nghe điện thoại của tôi.

Còn một lí do khiến tôi không thích là đàn ông mà tụ tập nhiều quá với nhau kiểu gì cũng sẽ nói xấu phụ nữ chúng tôi. Đó là điều tôi không hề thích thú chút nào".

Hari Won cũng tiết lộ điều khiến cô lo lắng nhất cho sức khỏe của Trấn Thành: "Chồng tôi được cái là không rượu chè, nếu tụ tập bạn bè chỉ uống ly trà sữa. Nhưng chính vì thế nên mất ngủ. Chồng tôi lại hay thức suốt đêm nói chuyện đến 5, 6 giờ sáng mới chịu ngủ.

Đó là cái khiến tôi lo lắng nhất. Tôi lo cho sức khỏe của chồng lắm, sợ không làm được gì hết".

Lời chia sẻ của Hari Won cũng khiến nhiều fan hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Trấn Thành. Ai cũng biết, Trấn Thành phải làm việc rất nhiều nhưng lại ít ngủ nên thường xuyên lộ khoảnh khắc mệt mỏi, ngủ gật trong trường quay.