Hướng dẫn cách độ ô tô không phạm luật

Việc độ xe có thể vi phạm những quy định pháp luật giao thông. Do vậy, tài xế nên nghiên cứu kỹ để đảm bảo xe được độ trong giới hạn, không vi phạm luật, giúp người dùng tránh khỏi những lỗi phạt không đáng có.

Cụ thể, khi thay đổi những chi tiết như pô xe, bodykit, lippo, đèn, mâm xe, dán decal... chủ xe nên cân nhắc các quy phạm pháp luật liên quan.

Độ pô ô tô

Việc độ pô on/off không làm cho kết cấu và độ an toàn của xe thay đổi nên vẫn được đăng kiểm chấp nhận. Độ pô xe hơi on/off khiến tiếng nổ của xe lớn, giòn và vang hơn, một phần giúp cho chiếc xe trông “ngầu” hơn, “sport” hơn. Hầu hết những người thích độ bộ phận này đều có cá tính mạnh mẽ, mong muốn khẳng định bản thân. Tuy nhiên, âm thanh khác lạ của pô xe có thể là vấn đề thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông khi phương tiện di chuyển.

Độ bodykit ô tô

Độ bodykit là trang trí hoặc gắn thêm phụ kiện nhằm thay đổi phần ngoại thất của xe. Việc độ bodykit được cho phép khi chỉ dừng ở một số chi tiết phụ kiện bên ngoài, không ảnh hưởng đến an toàn của xe. Đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước của xe không còn đúng tỷ lệ dài x rộng x cao vượt quá 4x3x4 cm sẽ bị trung tâm đăng kiểm từ chối.

Độ lippo ô tô

Lắp thêm lippo là cách độ xe khá phổ biến. Theo quy định, lippo không thuộc nhóm những loại phụ kiện lắp thêm trên ô tô sẽ bị cấm. Vì vậy, lắp thêm lippo không vượt quá kích thước tiêu chuẩn dài x rộng x cao là 4x3x4 cm, xe vẫn được đăng kiểm an toàn.

Độ đèn ô tô

Theo văn bản số 6688/ĐKVN-VAR của Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định về việc đăng kiểm: “kiên quyết từ chối đăng kiểm đối với những phương tiện có lắp thêm thiết bị điện, các trường hợp gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất”. Theo đó, tất cả xe lắp đèn không đúng tiêu chuẩn sẽ không được đăng kiểm. Khi độ đèn, người sở hữu không tự ý gắn thêm đèn ngoài mẫu thiết kế của nhà sản xuất.

Thông thường, mỗi mẫu xe sẽ có 3 loại đèn: đèn pha/cos, đèn gầm và đèn tín hiệu được lắp đặt với mục đích tăng sự an toàn khi di chuyển. Bên cạnh đó, chủ xe không nên thực hiện lắp thêm các dải đèn led bar vì điều này khiến cho xe sẽ bị từ chối đăng kiểm ngay lập tức.

Khi độ đèn, người sở hữu không tự ý gắn thêm đèn ngoài mẫu thiết kế của nhà sản xuất. (Ảnh minh họa)

Thay và sơn mâm ô tô

Việc độ mâm xe đúng luật là khi mâm xe được thay đảm bảo đúng kích thước kỹ thuật của ô tô theo đăng kiểm. Nguyên nhân là do các đơn vị đăng kiểm xe sẽ dựa trên hồ sơ kỹ thuật ban đầu do hãng cung cấp để tiến hành kiểm tra và thực hiện việc đăng kiểm. Nếu người sở hữu xe tự ý thay đổi mâm xe trong khi không có hồ sơ khai báo kỹ thuật của hãng dẫn đến các thông số không trùng khớp thì xe có thể bị từ chối đăng kiểm. Vì thay mâm xe có thể làm thay đổi kết cấu an toàn của xe.

Thay đổi màu mâm xe chỉ là thay đổi hình thức màu sắc nên không ảnh hưởng đến tính năng an toàn của phương tiện. Do đó, xe được thay đổi màu mâm xe vẫn được đăng kiểm bình thường.

Dán decal ô tô

Dán decal là cách mà nhiều người dùng lựa chọn để trang trí cho ô tô của mình. Tuy nhiên, việc làm này đòi hỏi phải được thực hiện theo ý tưởng, cấu trúc nhất định. Dán decal ô tô quá nhiều, chằng chịt và nhiều màu sắc là đã thay đổi màu sơn và kết cấu xe nguyên bản nên sẽ bị từ chối đăng kiểm, trong một số trường hợp chủ xe còn bị phạt hành chính theo quy định.

Đối với những ô tô dán biển quảng cáo, theo Luật Quảng cáo 2012, diện tích quảng cáo hợp lệ không được vượt quá 50% diện tích bề mặt phương tiện.

Trong trường hợp chủ xe vẫn muốn sở hữu chiếc xe hơi dán decal theo sở thích và không bị từ chối đăng kiểm hoặc chịu phạt thì phải làm thủ tục thay đổi màu xe và dán decal vừa tay để không phạm lỗi thay đổi màu sơn.

Những lưu ý giúp độ xe đúng Luật

Cách tốt nhất để có thể độ xe đúng luật là khách hàng cần nắm rõ các quy định và mức phạt tương ứng trước khi đăng kiểm ô tô. Một số vấn đề chủ xe không nên thay đổi ở xe bao gồm:

Không sửa đổi các bộ phận ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe như lốp, hệ thống treo... Những bộ phận này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn của phương tiện và người trên xe.

Không độ biển số xe, bởi biển số xe là mã số “định danh” của xe. Mã số này được các cơ quan chức năng cấp nhằm mục đích quản lý phương tiện. Biển số xe được quy định đặt ở nơi nhìn thấy rõ và không bị che khuất bởi bất kỳ yếu tố nào. Do đó, biển số xe luôn được lắp trên cản trước và sau của xe. Chủ xe không nên thay đổi vị trí của biển số để tránh gặp rắc rối về pháp lý.

Không độ quá nhiều đèn và màu sắc, bởi việc quá lạm dụng đèn có thể gây ra những vấn đề mất an toàn nghiêm trọng.

Không lắp ống xả quá to và phát ra tiếng ồn lớn, bởi điều này sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn khi xe lưu thông trên đường. Đối với những người cùng tham gia giao thông, tiếng ồn lớn gây ra sự khó chịu.

Ngoài ra, để đảm bảo độ xe đúng pháp luật, khách hàng có thể lựa chọn những phương pháp độ xe như độ nội thất, âm thanh, trang trí bằng decal... Không nên độ xe quá đà gây phiền phức với người đi đường và có thể vi phạm pháp luật an toàn giao thông.