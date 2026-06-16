Quốc hội Hungary đã thông qua cuộc cải tổ triệt để bộ máy chính phủ và sửa đổi Hiến pháp, ngăn cản cựu Thủ tướng Viktor Orban quay lại nắm quyền.

Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Các thành viên Quốc hội Hungary đã ủng hộ mạnh mẽ bản sửa đổi này, trong đó đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về nhiệm kỳ tối đa mà công dân có thể phục vụ trong chức vụ cao nhất của chính phủ.

Theo văn bản pháp luật được thông qua, một người chỉ được giữ chức vụ thủ tướng trong tổng thời gian không quá 8 năm.

Một đặc điểm quan trọng của luật mới là nó có hiệu lực hồi tố và áp dụng cho tất cả các quan chức từng đứng đầu Chính phủ Hungary kể từ năm 1990.

Do việc thông qua các điều khoản lập pháp này, cựu Thủ tướng Viktor Orban - người đã lãnh đạo nội các Hungary trong 16 năm, hoàn toàn không đủ tư cách tranh cử chức vụ này trong tương lai.

Các đại diện của liên minh cầm quyền mới nhấn mạnh, cuộc cải cách nhằm mục đích bảo vệ các thể chế dân chủ và ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức vào tay một chính trị gia duy nhất.

Đây là lần thứ 16 Hiến pháp cơ bản của Hungary được sửa đổi kể từ khi được thông qua vào năm 2011.