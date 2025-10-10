HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hungary cáo buộc Ba Lan bảo vệ khủng bố

Hoàng Vân |

Hungary mới đây đã cáo buộc Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk "bảo vệ khủng bố" vì những bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Hungary cáo buộc Ba Lan bảo vệ khủng bố- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto.

Vào ngày 8/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng, "vấn đề với Dòng chảy Phương Bắc 2 không phải là nó bị phá hủy. Vấn đề là nó đã được xây dựng".

Ông Tusk cũng lập luận rằng, Ba Lan không có lợi khi giao nộp một người đàn ông Ukraine mà các nhà điều tra Đức tin là có liên quan đến vụ phá hoại Nord Stream.

Đường ống Nord Stream, vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức dọc theo đáy biển Baltic, đã bị phá hủy ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã lên án bài đăng của thủ tướng Ba Lan, hỏi rằng, thủ tướng Ba Lan còn có thể thấy điều gì "đáng tha thứ hoặc thậm chí đáng khen ngợi".

“Theo ông Donald Tusk, việc cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt là điều có thể chấp nhận được. Thật sốc… Một điều rõ ràng là: chúng ta không muốn một châu Âu nơi các thủ tướng bảo vệ những kẻ khủng bố”, ông Szijjarto nói.

Trong khi các công tố viên Berlin cho rằng, vụ phá hoại này do một nhóm nhỏ công dân Ukraine thực hiện, Moscow đã bác bỏ phiên bản sự kiện này là "vô lý". Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Mỹ có khả năng đã thực hiện hoạt động này.

EU đã kêu gọi cắt giảm hoàn toàn nguồn năng lượng từ Nga vào năm 2027, nhưng một số thành viên khối này như Slovakia và Hungary lại phụ thuộc vào dầu thô của Nga được vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Druzhba thời Liên Xô.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào mạng lưới năng lượng Nga liên quan đến đường ống trong những tháng gần đây đã làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Budapest.

Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, cáo buộc Ukraine đang tìm cách gây tổn hại đến an ninh năng lượng của Hungary vì ông phản đối nỗ lực gia nhập EU của Kiev.

Theo RT
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

EU

Ba Lan

Nord Stream

Hungary

