Từ Thế chiến II đến xung đột Ukraine: Vũ khí 100 tuổi hồi sinh trong kỷ nguyên máy bay không người lái

Một đại diện cấp cao của nhà sản xuất vũ khí FN Browning (Bỉ) cho biết, nhu cầu và sản lượng súng máy toàn cầu của công ty này trong năm nay dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022 - thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"10 năm trước, hầu hết các quốc gia đều không quan tâm. Giờ đây, chúng tôi đã có hợp đồng", Henry de Harenne - Giám đốc truyền thông và là thành viên ban điều hành FN Browning – nói với phóng viên Business Insider.

FN Browning do Chính phủ Bỉ sở hữu hoàn toàn, không bán trực tiếp vũ khí cho Ukraine nhưng có khách hàng là các đồng minh của Kyiv, chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp và Bỉ. Công ty này cũng bán vũ khí cho các quốc gia ngoài NATO, chẳng hạn như Australia và Ấn Độ.

Phóng viên Business Insider đã đến thăm khuôn viên nhà máy của công ty tại thành phố Herstal (Bỉ), nơi sản xuất súng máy hạng nặng M2 Browning, súng máy đa năng FN MAG và súng máy hạng nhẹ FN Minimi. FN Mag và Minimi còn được gọi là M240 hoặc M249 tại Mỹ.

FN Browning sản xuất hàng nghìn khẩu súng máy như M2 mỗi năm. Ảnh: FN Browning

Mặc dù các công ty khác trên thế giới cũng sản xuất những loại súng này, FN Browning là công ty đầu tiên sản xuất hàng loạt súng máy cho NATO và hiện vẫn là nhà sản xuất chính cho liên minh này.

Công ty cũng sản xuất các loại súng trường như FN SCAR và đạn tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn 5,56mm, 7,62mm và 12,7mm. Ông de Harenne cho biết nhu cầu chung đối với đạn dược của FN Browning hiện cao gấp hơn 4 lần so với nhu cầu năm 2022.

Nhà máy của FN Browning phần lớn được tự động hóa, mỗi công nhân phụ trách khoảng ba đến bốn máy trong ca làm việc.

Sự trỗi dậy của súng máy M2 tại Ukraine

Đặc biệt, súng máy M2 đã trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa trong năm nay tại Ukraine nhờ vai trò của nó trong phòng không, Business Insider đưa tin.

Các đội cơ động của Ukraine lắp những khẩu súng máy hạng nặng này trên xe tải dân sự để bắn hạ các máy bay không người lái tấn công Shahed bay chậm của Nga, mặc dù quân đội Nga đang thực hiện các cách bay mới khiến việc bắn hạ chúng trở nên khó khăn hơn.

Ông de Harenne cho biết rất khó để biết liệu việc Ukraine sử dụng súng máy chống lại máy bay không người lái (drone) có phải là nguyên nhân dẫn đến nhu cầu gia tăng trên toàn cầu hay không. Sự đối địch địa chính trị với Nga và căng thẳng với Mỹ cũng đã thúc đẩy chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, nơi cho biết họ có kế hoạch dành khoảng 930 tỷ USD cho việc tái vũ trang quân đội đến năm 2030.

Súng máy M2 là vũ khí được lựa chọn cho các nhóm hỏa lực cơ động chiến đấu với máy bay không người lái Shahed. Ảnh: Getty Images

Nhưng sự quan tâm đến súng máy, cả cũ lẫn mới, chắc chắn đã tăng vọt, de Harenne nói. Ông trích dẫn việc quân đội Pháp gần đây đã gửi cho FN Browning những khẩu M2 cũ bị quân đội Mỹ bỏ lại trong Thế chiến II.

"Chúng tôi đưa chúng đến đây, nâng cấp và bảo hành như thể chúng là hàng mới", de Harenne nói, đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay FN Browning đã tân trang 2.000 khẩu súng loại này cho Pháp.

Theo Business Insider, nhà phát minh người Mỹ John Moses Browning đã thiết kế súng máy hạng nặng nạp đạn bằng băng đạn vào năm 1921. Đến năm 1945, Mỹ đã sản xuất và phân phối hơn 2 triệu khẩu M2 cho lực lượng Đồng minh.

FN Browning trở thành nhà sản xuất M2 chủ yếu trên toàn cầu của NATO vào những năm 1950, và hơn 90 quốc gia vẫn sử dụng loại súng máy hạng nặng này trong quân đội hiện đại của họ.

M2 là vũ khí bộ binh phổ biến, khai hỏa khi được gắn trên chân máy. Từ vị trí cố định, nó có thể hạ gục quân địch và xe hạng nhẹ dưới hỏa lực mạnh mẽ — lên đến khoảng 600 viên đạn mỗi phút — và có độ chính xác cao khi bắn vào mục tiêu cách xa 1,6 km. Ukraine cũng đã thử nghiệm robot mặt đất mang theo M2.

Ông de Harenne từ chối tiết lộ cụ thể số lượng M2 và các loại súng máy khác mà FN Browning đang sản xuất và tân trang, nhưng cho biết con số này lên đến hàng nghìn khẩu mỗi năm.