Hưng Yên đấu giá thành công 33 lô đất, chênh hơn 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm

UBND xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) thông tin, đơn vị vừa tổ chức đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất cho người dân làm nhà ở tại khu dân cư mới (Khu Trạm tiếp sóng Đài phát thanh- truyền hình Hưng Yên cũ) tại xã Triệu Việt Vương.

Tổng giá khởi điểm của các ô đất trên là hơn 54 tỷ đồng. Diện tích các ô đất được mang ra đấu giá từ 68m2 đến hơn 100m2.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 9/10, phiên đấu giá đã thành công với sự tham gia của 185 khách hàng và 527 hồ sơ. Với phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại phiên đấu theo từng thửa đất; buổi đấu giá đã tìm được chủ nhân của tất cả 33 lô đất. Theo đó, giá trúng của các ô đất giao động từ 38 triệu đồng đến hơn 88 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Tổng số tiền dự kiến thu về từ trúng đấu giá là hơn 156 tỷ đồng; chênh lệch hơn 102 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Quang cảnh phiên đấu giá. Ảnh: Thế Duyệt

Ông Lê Khánh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Việt Vương cho biết, khu đất đấu giá đã được đầu tư hạ tầng gồm đường giao thông, cây xanh, chiếu sáng, điện, nước. Ngoài ra khu đất còn nằm liền kề với tuyến đường liên xã mở rộng; gần các trường học công lập nên tiện lợi cho việc sinh sống, học tập và kinh doanh của người dân. Do khu đất có nhiều tiện ích nên đã thu hút được đông đảo người dân quan tâm.

Bình quân 1 ô đất có 16 hồ sơ tham gia cạnh tranh, trong đó những ô đất mặt tiền lượng số hồ sơ tham gia còn cao hơn.

Nói về mức giá trúng của các lô đất, lãnh đạo xã Triệu Việt Vương cho rằng, không có việc thổi giá của các “cò” môi giới bất động sản.

Cùng với đó, yêu cầu người đấu giá đặt cọc 20% tổng số tiền so với giá khởi điểm, nhằm hạn chế “cò” tham gia làm nhiễu loạn thị trường. Giá trúng của các lô đất cơ bản phù hợp với vị trí và hạ tầng xã hội xung quanh.

Trước đó, ngày 27/9, UBND xã Triệu Việt Vương đã tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, thôn An Cảnh.

Giá trúng thấp nhất đạt trên 28 triệu đồng/m2, cao nhất gần 49 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 251 tỷ đồng, vượt hơn 106 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

So với các xã, phường của tỉnh Hưng Yên, xã Triệu Việt Vương có nhiều biện pháp khai thác và quản lý đất đai hiệu quả.

Đặc biệt, về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã Triệu Việt Vương là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên tổ chức cấp “sổ đỏ” cho người dân sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.