Thông tin mới nhất về dự án 2.000 tỷ phải "nắn" để bảo tồn biệt thự cổ trăm tuổi

Ban Quản lý dự án khu vực 1, UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã có quyết định duyệt điều chỉnh Dự án Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu cũ), nay là phường Trấn Biên. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, điều chỉnh khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 3533: Đầu tư hoàn thiện tuyến đường có chiều dài khoảng 5,2km (diện tích sử dụng đất hơn 17,9ha) điểm đầu dự án tại mố A, cầu Hóa An, điểm cuối dự án giáp ranh huyện Vĩnh Cửu cũ.

Các hạng mục chính gồm đầu tư hoàn thiện nền đường, mặt đường; hệ thống tín hiệu giao thông; hệ thống thoát nước; vỉa hè lát gạch; cây xanh; xây dựng cầu Rạch Lung; đầu tư hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp cấp nguồn chiếu sáng.

Điều chỉnh khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 3533, diện tích sử dụng đất của dự án hơn 17,9ha. Cùng với đó, bổ sung vào điểm a, khoản 11.1.2, Điều 1 của Quyết định số 3533: Đối với phạm vi vỉa hè từ Km4+447 đến Km4+479 (phía kè sông), thiết kế vỉa hè tại Km4+447, giữ nguyên thiết kế ban đầu với bề rộng 5m và bắt đầu giảm dần xuống còn 4m tại khoảng giữa đoạn Km4+447 đến Km4+479, sau đó, tăng dần lên 5m tại Km4+479.

Phần vỉa hè từ Km4+022,44 đến Km4+500 (phía biệt thự cổ Võ Hà Thanh) bố trí kết hợp vỉa hè 5m, 3 vịnh đỗ xe và bồn hoa sát mép đường. Theo Ban Quản lý dự án khu vực 1, sau khi UBND tỉnh có quyết định điều chỉnh dự án, đơn vị đang thực hiện lập, trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế của dự án.

Việc điều chỉnh này được thực hiện nhằm "nắn" tuyến đường qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị lịch sử và văn hóa này.

Trước đó, quy hoạch ban đầu dự kiến giải tỏa khoảng 9m, tương đương một nửa diện tích biệt thự, khiến nhiều chuyên gia và nhà khoa học kiến nghị xem xét lại để gìn giữ công trình.

Sau quá trình rà soát, Sở Xây dựng đã đề xuất bốn phương án, trong đó phương án điều chỉnh hướng tuyến đường được UBND tỉnh chấp thuận triển khai, bảo đảm vừa phát triển hạ tầng giao thông, vừa giữ gìn di sản kiến trúc đô thị.

Biệt thự cổ Võ Hà Thanh được xây dựng từ năm 1922 và hoàn thành vào năm 1924, là một trong những công trình kiến trúc cổ có giá trị tại Đồng Nai. Công trình gồm 2 tầng, có kết cấu nền đá, tường bê tông cốt thép, mái lợp ngói, thể hiện rõ phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20.

Theo đánh giá của các chuyên gia, toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng biệt thự như ngói, sắt, gạch, cửa gỗ, lan can… đều được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp trong giai đoạn thuộc địa, tạo nên giá trị độc đáo và hiếm có.

Đây là một trong số ít biệt thự cổ tư nhân còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, mang dấu ấn rõ nét của kiến trúc châu Âu hòa quyện với yếu tố bản địa, góp phần phản ánh bối cảnh lịch sử, kinh tế và văn hóa của Đồng Nai gần một thế kỷ trước.