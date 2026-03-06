Hứng hơn 1.000 tên lửa, drone của Iran, nước đồng minh ‘ruột’ của Mỹ tính đóng băng hàng tỷ USD của Tehran, chặt đứt huyết mạch kinh tế quan trọng nhất

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang cân nhắc việc đóng băng hàng tỷ USD tài sản của Iran tại quốc gia vùng Vịnh này, một động thái có thể cắt đứt một trong những huyết mạch kinh tế quan trọng nhất của Tehran, tờ WSJ dẫn nguồn tin cho biết.

Nếu quyết định này được thực thi, nó sẽ hạn chế đáng kể khả năng Iran tiếp cận ngoại tệ và mạng lưới thương mại toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước vốn đã chật vật vì lạm phát nay lại càng bị cuốn vào xung đột quân sự. Để trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã bắn hơn 1.000 máy bay không người lái (drone) và tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại UAE.

Các quan chức UAE đã bí mật cảnh báo Iran về khả năng trên, nguồn tin cho biết. Hiện chưa rõ khi nào, hoặc liệu chính phủ UAE có quyết định hành động hay không.

Theo các nhà phân tích theo dõi hoạt động của Tehran và Bộ Tài chính Mỹ, UAE từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân Iran né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây. UAE – một đồng minh thân cận của Mỹ – từng tuyên bố tuân thủ các lệnh trừng phạt và cam kết bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết các giới chức UAE đang cân nhắc một số biện pháp xử lý các hoạt động bất hợp pháp của Iran. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản của các công ty ma có trụ sở tại UAE được sử dụng để che giấu hoạt động thương mại, hay thanh tra các điểm đổi tiền được sử dụng để chuyển tiền ngoài các kênh ngân hàng chính thức.

Mục tiêu hàng đầu của UAE sẽ là các tài khoản liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC), nguồn tin cho biết.

Theo một ấn phẩm của Bộ Tài chính hồi tháng 6 năm ngoái, Iran ã phân bổ phần lớn dầu mỏ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như các cơ quan quốc phòng và an ninh khác, để bán trên thị trường quốc tế.

Ngoài các động thái tài chính, các nhà hoạch định chính sách cũng đang xem xét các động thái hàng hải, gồm bắt giữ tàu của Iran. Mục tiêu nhằm làm tê liệt hạm đội tàu chở dầu Iran và các bên trung gian hoạt động tại các cảng của UAE.

Cuộc xung đột mới nhất với Iran đã đẩy UAE vào thế khó. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã gây ra một số thiệt hại tại sân bay Dubai, cũng như các khu dân cư và du lịch xung quanh khách sạn Burj Al Arab và đảo nhân tạo Palm Jumeirah.

Một nguồn tin cho biết các quan chức UAE đang cân nhắc rủi ro của việc đóng băng tài sản, bao gồm cả khả năng Iran trả đũa nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các nhà phân tích cho rằng, việc đóng băng tài sản khó có thể bao trùm tất cả các tài khoản do các công ty và công dân Iran nắm giữ, trong đó có hàng trăm nghìn người đang sinh sống tại UAE.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2024, khoảng 9 tỷ USD chảy qua các tài khoản do các ngân hàng Mỹ duy trì dường như có liên quan đến hoạt động tài chính bí mật của Iran. Bộ Tài chính cho biết các công ty có trụ sở tại UAE đã nhận được 62% số tiền đó, phần lớn liên quan đến việc bán dầu của các công ty có liên hệ với Iran tại Dubai.

Theo Bộ Tài chính và các nhà phân tích theo dõi hoạt động của Tehran, Iran đã thành lập các công ty bình phong tại UAE để nhận tiền dầu, thanh toán giao dịch và che giấu nguồn gốc tiền.

Iran cũng duy trì một đội tàu ngầm chuyên vận chuyển dầu bị cấm vận. Theo Bộ Tài chính Mỹ, hầu hết các tàu này đều thuộc sở hữu và được quản lý bởi các công ty ở UAE và châu Á.

Tham khảo: WSJ﻿