ACV công bố thông tin mới liên quan ông Vũ Thế Phiệt: “Ông lớn” hạ tầng hàng không Việt Nam do ai quản lý?

ACV cho biết, doanh nghiệp này đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc công ty.

Theo ACV, hai lãnh đạo tổng công ty này bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973) có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Trong quá trình công tác, ông Vũ Thế Phiệt từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2012 - 2017, Phó giám đốc ACV (2017-2018) và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018.

Đến tháng 9/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Ông Vũ Thế Phiệt. Ảnh: ACV

Trên thực tế, ACV gần đây cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Gần đây nhất, đầu tháng 2 vừa qua, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Nhưng ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương chỉ sau 2 ngày.

Kể từ ngày 25/2, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay thế cho ông Vũ Thế Phiệt.

Hiện nay, ACV là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, khi quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, bao gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Đặc biệt, ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

Nhìn lại năm 2025, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng hàng không Việt Nam đạt doanh thu thuần gần 26,000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12,000 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 3% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ACV nắm giữ hơn 26,800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi hơn 14,700 tỷ đồng. Tài sản dài hạn cũng tăng gần gấp đôi so với đầu năm, từ 36,600 tỷ đồng lên 64,000 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do đầu tư vào tài sản cố định và chi phí xây dựng.