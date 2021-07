Huawei cách chức người đứng đầu bộ phận xe tự hành vì 'nói xấu Tesla'

Huawei nói rằng vị giám đốc đã đưa ra những bình luận không phù hợp, gây ra ảnh hưởng xấu đến công tác đối ngoại của tập đoàn.

Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới 2021 (WAIC 2021) vừa kết thúc với trọng tâm là ngành công nghệ lái xe tự hành đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, sự kiện không kết thúc một cách thông thường, mà có phần đầy kịch tính.

Ngay sau sự kiện, Huawei đã đưa ra thông báo cách chức người đứng đầu đơn vị lái xe tự hành của mình, Su Jing. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sau đó đã đưa ra lời giải thích rằng người đứng đầu cũ đã bị cách chức vì những bình luận không phù hợp liên quan tới công nghệ xe tự lái của Tesla tại sự kiện nói trên.

Hệ thống lái xe tự hành vẫn là thứ mà các công ty công nghệ đang đua nhau hướng tới.

Cụ thể, ông Su từng tuyên bố xe Tesla đang giết người, khi đề cập đến các vấn đề liên quan tới tính năng lái tự động đã được báo cáo nhiều trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.

"Khi máy móc xâm nhập vào xã hội loài người và có sự cộng sinh của con người, máy móc chắc chắn sẽ gây ra một tỷ lệ tai nạn. Nói một cách khó nghe, nó là 'giết người'. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta muốn giảm xác suất tai nạn của nó xuống càng thấp càng tốt. Nhưng về vấn đề xác suất, đây là một điều hoàn toàn có thể xảy ra", đây được cho là đoạn phát biểu của Su Jing khi nói về các vụ tai nạn của Tesla, đã khiến ông mất chức.

Su Jing đã làm việc với Huawei trong nhiều năm, được đánh giá là có khả năng vượt trội về công nghệ lái xe tự trị và từng nhận đánh giá nhân viên tốt. Trước đây, ông từng là kiến ​​trúc sư trưởng của Huawei Terminal Company, sau đó là trưởng bộ phận sản phẩm lái xe thông minh của Huawei.

Đặc biệt, ông đã dẫn đầu trong việc tạo ra ADS - giải pháp hệ thống lái xe tự trị của Huawei - công nghệ này đã lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe Arcfox Alpha S của BAIC. Chiếc xe này là xe điện thông minh đầu tiên được trang bị giải pháp lidar của Huawei và cũng là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển xây dựng trên nền tảng Harmony OS.

Su Jing, chuyên gia về lái xe tự hành của Huawei, vừa bị cách chức.

Do đó, có những suy đoán từ nhiều bên cho rằng việc ông bị cách chức có thể là do những lý do khác, ngoài những bình luận về Tesla. Trước đó, có tin đồn rằng tập đoàn Weilai và các nhà sản xuất xe hơi khác đã tiếp cận Su Jing nhằm tìm cách cướp lấy nhân tài này khỏi tay Huawei. Tuy nhiên, cả ông Su và Weilai đều đã phủ nhận tin đồn.

Su Qing được thông báo là sẽ chuyển đến đội dự bị chiến lược để phụ trách việc huấn luyện và phân phối. Tất nhiên, mặc dù Huawei vẫn muốn giữ chân Su lại để tiếp tục công việc phát triển và nghiên cứu công nghệ của mình, nhưng chuyên gia lái xe tự hành có thể sẽ sớm dọn dẹp bàn làm việc của mình để chuyển sang một công ty khác.

Tham khảo Gizmochina