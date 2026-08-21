Hot girl nổi đình đám tại A50 năm ngoái, nay khiến CĐM ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng thăng hạng

Từng gây chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện trong đội hình nữ quân nhân tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2025, Nguyễn Thu Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được cộng đồng mạng quan tâm.

Từ khoảnh khắc "đu trend" đến gương mặt được dân mạng nhớ mặt

Thu Quỳnh từng được biết đến rộng rãi sau một đoạn clip ngắn quay trong thời gian nghỉ giải lao giữa các buổi tập luyện diễu binh tại TP.HCM. Khi ấy, nữ chiến sĩ tranh thủ quay clip "đu trend", thể hiện biểu cảm vui tươi và nụ cười rạng rỡ.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Điểm khiến người xem ấn tượng không chỉ nằm ở vẻ ngoài xinh xắn mà còn là biểu cảm tự nhiên, đáng yêu của cô. Thu Quỳnh còn được ví von là "Kim Seon Ho phiên bản nữ" vì khoảnh khắc bắt chước nụ cười của nam diễn viên Hàn Quốc trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Thời điểm đó, chính Thu Quỳnh cũng bất ngờ trước tốc độ lan truyền của video. Cô chia sẻ rằng ban đầu không nghĩ clip sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Khi trở về sau buổi hợp luyện, cô mới được đồng đội thông báo rằng hình ảnh của mình đã xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội.

Sự nổi tiếng bất ngờ đến trong khoảng thời gian Thu Quỳnh đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Cô công tác tại Đại đội Thông tin - Bộ Tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp và được lựa chọn tham gia khối nữ sĩ quan quân y trong đội hình diễu binh, diễu hành. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài trẻ trung ấy là một cô gái có gia đình giàu truyền thống quân đội. Dù từng theo học một ngành khác, sau khi tốt nghiệp đại học, đến năm 2024, cô quyết định đề đạt nguyện vọng được phục vụ trong quân ngũ và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Sau một năm kể từ thời điểm nổi tiếng, những hình ảnh đời thường của Thu Quỳnh tiếp tục nhận được sự chú ý. So với hình ảnh nữ chiến sĩ trong bộ quân phục, cô nàng hiện lên với nhiều màu sắc hơn: khi dịu dàng, nữ tính, lúc trẻ trung, năng động. Nhan sắc được nhận xét ngày càng nổi bật, đặc biệt là thần thái tự nhiên và nụ cười tươi vốn từng giúp cô "gây bão" mạng xã hội.

Rời quân phục, nhan sắc đời thường tiếp tục gây chú ý

Nếu hình ảnh trong quân phục giúp Thu Quỳnh tạo dấu ấn bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, nghiêm túc thì những khoảnh khắc đời thường lại cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác. Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, cô thường lựa chọn phong cách trẻ trung, nữ tính với những bộ trang phục đơn giản nhưng tôn lên đường nét gương mặt.

Thu Quỳnh có thể xuất hiện trong tà áo dài duyên dáng, trang phục đời thường thanh lịch hay những set đồ năng động khi đi chơi, du lịch. Ở mỗi phong cách, cô vẫn giữ được nét tươi tắn đặc trưng. Mái tóc dài, gương mặt hài hòa cùng nụ cười sáng khiến nữ quân nhân sinh năm 2001 dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Đáng chú ý, bên cạnh những khoảnh khắc chỉn chu, Thu Quỳnh còn thường xuyên xuất hiện với biểu cảm khá tự nhiên. Chính sự gần gũi này khiến hình ảnh của cô không tạo cảm giác quá xa cách dù từng được biết đến từ một sự kiện lớn.

Nhìn lại những hình ảnh từ thời điểm gây sốt năm 2025 đến hiện tại, nhiều người có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong phong cách của Thu Quỳnh. Cô trưởng thành hơn về thần thái nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, trong sáng vốn là điểm nhận diện của mình. Không chỉ được chú ý vì ngoại hình, Thu Quỳnh còn từng chia sẻ về ước mơ được hoạt động nghệ thuật. Đây là mục tiêu cô đã ấp ủ từ lâu và hy vọng có thể thực hiện trong tương lai.

Từ một nữ quân nhân bất ngờ nổi tiếng nhờ vài giây "đu trend", Thu Quỳnh dần trở thành gương mặt được nhiều người nhớ đến. Một năm sau khoảnh khắc gây sốt, loạt hình ảnh đời thường tiếp tục cho thấy cô sở hữu phong cách ngày càng đa dạng và thần thái nổi bật hơn.

Có lẽ chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ, tinh thần trẻ trung cùng câu chuyện đặc biệt phía sau đã tạo nên sức hút riêng cho Thu Quỳnh. Từ thao trường, đội hình diễu binh cho đến những khoảnh khắc đời thường, cô vẫn giữ được nét duyên dáng khiến cộng đồng mạng không khỏi dành sự quan tâm.