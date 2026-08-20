Nữ hành khách ngất xỉu trên xe buýt, phụ xe cõng vào viện, ứng 2 triệu tiền viện phí: Người trong cuộc lên tiếng

Hành động giúp đỡ hành khách của phụ xe buýt ở Hà Nội khiến dư luận vô cùng cảm động.

Thời gian này, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 54 (Long Biên - Bắc Ninh) vào ngày 17/8. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, một nữ hành khách có biểu hiện bất thường, ngất xỉu trên xe. Tài xế đã cho xe dừng ở cơ sở ý tế gần nhất trên tuyến đường di chuyển, trong lúc này thì phụ xe dùng điện thoại liên hệ với gia đình nữ hành khách để thông báo tình trạng sức khỏe của cô.

Sau đó, nam phụ xe đã cõng nữ hành khách vào cơ sở ý tế cấp cứu. Thậm chí, anh còn ứng trước tiền viện phí cho cô. Toàn bộ sự việc được ghi lại trong đoạn clip dài hơn 1 phút và khiến dân mạng cảm thấy ấm lòng với cách xử lý rất nhanh, nhân văn của nhân viên trên chuyến xe.

Được biết, nam phụ xe trong đoạn clip trên là anh Đoàn Văn Hợi (43 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh). Chia sẻ trên Dân Trí, anh Hợi cho hay thời điểm đó, nghi nữ hành khách bị tụt huyết áp nên anh đã kiểm tra, xoa bóp thái dương cho vị khách rồi nhanh chóng báo cho tài xế và công ty để tìm cách đưa cô đến cơ sở y tế gần nhất.

Khi đưa nữ hành khách vào cơ sở y tế cấp cứu, thấy cô không có người thân đi cùng, anh không chần chừ, rút ví lấy 2 triệu đồng nộp tạm ứng viện phí cho người gặp nạn. Sau đó, anh Hợi đã bàn giao, nhờ nhân viên bệnh viện hỗ trợ nữ bệnh nhân rồi nhanh chóng cùng tài xế Nguyễn Ngọc Thái tiếp tục công việc để những hành khách trên xe không phải chờ đợi lâu.

Nói về số tiền tạm ứng, anh Hợi bày tỏ bản thân không sợ mất số tiền đó. Sợ thì anh đã không làm, lúc đó anh chỉ nghĩ làm sao có thể cứu người nhanh nhất. Quá trình hỗ trợ cấp cứu nữ hành khách diễn ra khoảng 30 phút.

Phản ứng nhanh nhạy của phụ xe buýt nhận đươc nhiều lời tán thưởng từ dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, anh Hợi cho hay bản thân đã gắn bó với nghề phụ xe buýt hơn 20 năm nên việc hỗ trợ hành khách trong những tình huống khẩn cấp không còn xa lạ. Trong quá trình làm việc, anh không nhớ đã bao nhiêu lần nhặt được và tìm cách trao trả điện thoại, ví tiền, giấy tờ quan trọng… cho khách đánh rơi.

Anh Hợi đã lập gia đình, có 2 con. Công việc này không mang lại thu nhập quá cao, nhưng anh Hợi nghĩ mình biết đủ thì sẽ thấy đủ. Với bản thân anh, có một công việc ổn định, gia đình khỏe mạnh, các con ngoan ngoãn là hạnh phúc.

Thanh Niên thông tin, sáng 19/8, Ban lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Yên Viên đã quyết định khen thưởng nhằm động viên kịp thời việc làm tốt của tài xế xe buýt và nhân viên phụ xe trong quá trình phục vụ hành khách.