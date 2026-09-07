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Họp lớp sau nhiều năm, tôi chết lặng gặp lại người yêu cũ, nhưng sốc hơn khi biết người mà anh đi cùng và hậu quả người đó gây ra

Thanh Uyên
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Trong lòng tôi có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng tự nhắc mình rằng chuyện cũ đã qua từ lâu.

Buổi họp mặt bạn cũ hôm ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi tôi nhìn thấy anh. Tôi đã mất vài giây mới nhận ra người đàn ông đang ngồi phía bên kia dãy bàn chính là người yêu cũ của mình. Chúng tôi từng có một quãng thời gian yêu nhau khá sâu đậm, nhưng đã chia tay nhiều năm. Sau đó mỗi người một cuộc sống, gần như chẳng còn liên lạc.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh không đi một mình. Anh ngồi cạnh một người bạn trong nhóm lớp mà tôi vẫn thường gặp trên mạng. Hai người có vẻ rất thân mật, qua câu chuyện mọi người mới biết họ đang yêu nhau.

Tôi ngồi im, trong lòng có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng tự nhắc mình rằng chuyện cũ đã qua từ lâu. Anh cũng nhìn thấy tôi, nhưng cả hai đều ngầm hiểu không nên nhắc lại chuyện trước đây. Suốt buổi, chúng tôi coi nhau như những người bạn bình thường, thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Không ngờ lúc đứng dậy đi vào khu nhà vệ sinh, tôi lại gặp anh ở hành lang. Anh chủ động hỏi tôi dạo này sống thế nào, công việc có ổn không, rồi hỏi vài câu về cuộc sống hiện tại. Tôi cũng chỉ trả lời xã giao. Có lẽ vì lâu ngày gặp lại nên anh hơi tò mò, chứ tôi hoàn toàn không nghĩ gì khác.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy, bạn gái anh đi tìm. Cô ấy đứng cách đó không xa và nhìn thấy cảnh hai chúng tôi đang nói chuyện. Tôi chưa kịp giải thích thì cô ấy đã quay lại bàn trước và im lặng suốt cả buổi.

Cho đến tối hôm đó, điện thoại tôi liên tục báo tin nhắn trong nhóm lớp.

Cô bạn ấy viết thẳng lên nhóm rằng không hiểu tại sao tôi lại chủ động tìm cách nói chuyện riêng với bạn trai cô ấy? Cô ấy còn bóng gió rằng tôi nên biết giữ khoảng cách.

Tôi đọc từng dòng mà nóng ran cả mặt. Điều làm tôi khó chịu nhất không phải bị hiểu lầm, mà là chuyện cô ấy chẳng hề hỏi tôi một câu đã đưa mọi chuyện lên nhóm cho tất cả mọi người cùng biết. Những người bạn cũ vốn chẳng biết chuyện giữa tôi và anh, giờ có lẽ cũng bắt đầu tự suy diễn.

Tôi muốn giải thích rằng chính anh là người hỏi chuyện tôi, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở hành lang và chẳng có chuyện tán tỉnh hay chủ động tiếp cận như cô ấy nghĩ.

Nhưng tôi lại thôi. Tôi sợ càng giải thích càng khiến mọi chuyện trở nên khó coi hơn. Nhưng từ hôm đó đến nay, thỉnh thoảng lại có người bạn nhắn tin cho tôi bảo rằng cô ấy đang đi nói xấu tôi khắp nơi. Tôi có nên đối đáp thẳng mặt để bảo vệ danh dự của mình không?

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Tags

người yêu cũ

hiểu lầm

họp lớp

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