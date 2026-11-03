Hợp đồng mua tiêm kích Su-57 sẽ 'lột xác' Không quân Ấn Độ?

Ấn Độ đang khẩn trương tăng cường phi đội tiêm kích trong bối cảnh sức mạnh không quân của các đối thủ khu vực đang ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh Không quân Trung Quốc đang tích cực tái vũ trang với các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và J-35, cũng như việc Pakistan triển khai tiêm kích J-10CE, truyền thông Ấn Độ thường xuyên nhắc nhở nguy cơ sẽ mất ưu thế trên không và sự cần thiết phải nhanh chóng giải quyết vấn đề mua sắm chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.

Như đã biết, Nga đã đưa ra cho Ấn Độ những điều khoản chưa từng có về hợp tác kỹ thuật quân sự, gồm cả việc cùng sản xuất Su-57 tại nước cộng hòa Nam Á, cùng với chuyển giao các công nghệ nhạy cảm.

Cách tiếp cận nói trên hoàn toàn phù hợp với chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo hãng tin ANI, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - công ty đã sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI theo giấy phép trong những năm gần đây, được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc lắp ráp Su-57 tại Ấn Độ.

"Quyết định mua Su-57 hoàn toàn mang tính chính trị. Quân đội chúng tôi từ lâu đã trình bày quan điểm của mình với lãnh đạo đất nước. Bản thân chúng tôi cũng đang rất mong chờ sự rõ ràng về vấn đề này", Bộ Quốc phòng Ấn Độ giải thích với phóng viên báo Rossiyskaya Gazeta.

Đầu năm nay, NDTV đưa tin Ấn Độ đang cân nhắc mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, và Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang tích cực nghiên cứu vấn đề này.

Theo giới quan sát, đây chỉ là đợt mua hàng đầu tiên và tương lai tổng số có thể lên tới 500 chiếc.

Tiêm kích Su-57D sẽ được Nga mang tới trình diễn tại một triển lãm hàng không tại Ấn Độ.

Theo tờ The Times of India, chính quyền Ấn Độ đang xem xét việc mua máy bay chiến đấu Su-57 "như là lựa chọn khả thi nhất cho Không quân Ấn Độ, xét đến lời đề nghị chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất từ Nga".

Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến phiên bản hai chỗ ngồi Su-57D, vì tiềm năng của loại tiêm kích này trong việc đóng vai trò là sở chỉ huy trên không, gồm cả điều khiển UAV.

Ấn phẩm Times of India trước đây đã nhận định: "Việc giới thiệu phiên bản 2 chỗ ngồi của Su-57 sẽ càng thúc đẩy sự quan tâm của Ấn Độ đối với loại tiêm kích này và tiềm năng của Không quân Ấn Độ sẽ tăng lên đáng kể nhờ sức mạnh của máy bay chiến đấu Nga".

Theo Rossiyskaya Gazeta



