Video 1,4 triệu lượt xem nói rằng 'Trung Quốc đấu súng với Ấn Độ': Sự thật phía sau gây bất ngờ

Tính đến thời điểm AFP đăng báo vào ngày 30/10, đoạn video trên đã được xem hơn 1,4 triệu lượt, cho thấy các binh sĩ đang đấu súng tại một khu vực miền núi.

"TIN NÓNG: Trung Quốc và Ấn Độ đã đấu súng tại một khu vực tranh chấp ở Arunachal Pradesh do các cuộc đối đầu và bế tắc đang diễn ra ở Arunachal Pradesh (khu vực phía đông của Đường kiểm soát thực tế/LAC)", phần chú thích của một video được chia sẻ trên nền tảng Instagram vào ngày 25/10/2026 cho biết.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, tính đến thời điểm đăng báo vào ngày 30/10, đoạn video trên đã được xem hơn 1,4 triệu lượt, cho thấy các binh sĩ đang đấu súng tại một khu vực miền núi, trong đó có một người lính đang dìu một đồng đội bị thương. Văn bản được chèn thêm trong video lặp lại tuyên bố trên.

Ảnh chụp màn hình bài đăng sai sự thật trên Instagram, với dấu gạch chéo màu đỏ do AFP thêm vào

Video này được chia sẻ trên các nền tảng Instagram và X với những tuyên bố tương tự sau khi Shatrujeet Kapur - người đứng đầu Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn-Tạng (ITBP) của Ấn Độ cáo buộc vào ngày 23/10 rằng quân đội Trung Quốc tiếp tục thách thức các tuyên bố chủ quyền của Ấn Độ dọc theo một phần khu vực Himalaya đang tranh chấp ở Arunachal Pradesh.

Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần của miền nam Tây Tạng, trong khi Ấn Độ nói rằng bang Arunachal Pradesh là một phần không thể tách rời của lãnh thổ nước này. Khu vực này được tuần tra bởi hàng chục nghìn binh sĩ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên để quản lý căng thẳng biên giới, sau những bình luận của ông Kapur.

"Cả hai bên tiếp tục sử dụng các cơ chế ngoại giao và quân sự hiện có để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và tránh hiểu lầm cũng như tính toán sai lầm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

Tuy nhiên, theo AFP, đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội không liên quan đến căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, mà trên thực tế nó ghi lại một cuộc diễn tập quân sự ở Kazakhstan.

Diễn tập quân sự

Tìm kiếm ngược hình ảnh trên Google bằng cách sử dụng các khung hình chính được trích xuất từ video, AFP đã tìm thấy video gốc được chia sẻ trên Instagram vào ngày 28/7/2026.

Theo chú thích bằng tiếng Nga, đoạn video ghi lại một cuộc diễn tập quân sự do một tổ chức có tên là Liên đoàn Huấn luyện Chiến thuật (Tactical Training Federation) tiến hành, dành riêng cho các lực lượng đặc nhiệm của Kazakhstan.

Tài khoản của tổ chức này cũng chia sẻ một số video khác về cuộc tập trận của quân đội Kazakhstan.

So sánh ảnh chụp màn hình bài đăng sai sự thật (trái) và video trên Instagram, dấu gạch chéo màu đỏ do AFP thêm vào

Liên đoàn Huấn luyện Chiến thuật là một tổ chức phi chính phủ gồm các cựu quân nhân, có "hợp đồng với Bộ Quốc phòng [Kazakhstan] để cung cấp loại hình huấn luyện này cho lực lượng vũ trang [Kazakhstan]", Chủ tịch Liên đoàn Huấn luyện Chiến thuật Yermek Sydykbayev nói với AFP vào ngày 30/10.

Ông cũng xác nhận trong một tin nhắn trước đó rằng video đang lan truyền được quay tại Kazakhstan.

"Video này thuộc về liên đoàn của chúng tôi và được quay trong các buổi huấn luyện với các quân nhân của Cộng hòa Kazakhstan tại trường huấn luyện Koktal ở thành phố Zharkent", ông Sydykbayev nói vào ngày 27/10.

Trong một bài đăng trên X vào ngày 26/10, quân đội Ấn Độ cũng đã bác bỏ những thông tin sai sự thật mà video nêu trên tuyên bố.