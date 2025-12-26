Theo báo cáo từ Nikkei , Honda đang lên kế hoạch giới thiệu phiên bản chạy điện của mẫu N-Box vào năm 2027. Động thái này sẽ đánh dấu lần đầu tiên dòng Honda N-Box được cung cấp dưới dạng xe thuần điện.

Phiên bản hiện hành được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh 658 phân khối, cho công suất 58 mã lực ở dạng hút khí tự nhiên hoặc 63 mã lực với bộ tăng áp.

Honda N-Box ra mắt lần đầu vào năm 2011. Mẫu xe này được người dùng Nhật đánh giá cao nhờ không gian nội thất rộng rãi so với kích thước bên ngoài cùng mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, khoảng 1,7 triệu Yen (tương đương 286 triệu đồng).

Honda N-Box là mẫu kei-car bán chạy nhất tại Nhật Bản.

Nhờ đó, doanh số của mẫu N-Box liên tục tăng cao. Tính riêng trong năm 2024, mẫu kei-car của Honda đã bán được hơn 200.000 chiếc, vượt qua Toyota Corolla và giữ vững vị trí xe bán chạy nhất Nhật Bản năm thứ ba liên tiếp. Doanh số cộng dồn của Honda N-Box đến thời điểm này đã đạt xấp xỉ 3 triệu xe.

Trở lại với mẫu N-Box thuần điện, Honda hiện vẫn đang hoàn thiện các thông số về phạm vi hoạt động cũng như mức giá cho xe. Hãng dự kiến sẽ bán song song cả bản điện và xăng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

“ Kei-car ” là phân khúc xe chỉ có tại Nhật Bản, với kích thước giới hạn không dài quá 3,4 m, rộng tối đa 1,48 m và cao không quá 2 m. Nhờ chi phí sở hữu thấp cùng tính tiện dụng cao trong môi trường đô thị, dòng xe này từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng Nhật.

Bên cạnh các khoản trợ cấp khi mua xe, kei-car thuần điện còn được hưởng chính sách thuế ưu đãi tương tự các mẫu kei-car chạy xăng - vốn có mức thuế và phí thấp hơn đáng kể so với xe cỡ lớn.

Đây được xem là lợi thế quan trọng trong bối cảnh xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số ô tô mới tại Nhật Bản, mức thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển.

Dù vậy, phân khúc kei-car chạy điện đang dần khẳng định vị thế tại Nhật. Trong năm 2024, hai mẫu Nissan Sakura và Mitsubishi eK X đã chiếm hơn 40% tổng doanh số xe điện tại thị trường Nhật.

Sức nóng cạnh tranh trong phân khúc này cũng ngày càng gia tăng. Hãng xe Trung Quốc BYD dự kiến tung ra mẫu Racco nhằm cạnh tranh trực tiếp với Honda N-Box, với thời điểm ra mắt sớm hơn đối thủ Nhật Bản khoảng một năm. Suzuki cũng đang lên kế hoạch giới thiệu một mẫu kei-car điện vào năm tài chính 2026 hoặc muộn hơn.