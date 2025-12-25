Ford Mondeo 2025 gây chú ý: Cạnh tranh Camry “lột xác” với màn hình khủng và công nghệ mới

Ford Mondeo 2025 gây chú ý: Màn hình khủng và công nghệ mới.
Văn Chế |
Ford Mondeo 2025 vừa ra mắt, thu hút sự chú ý với màn hình siêu lớn và động cơ hybrid. Mẫu xe này hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ với Toyota Camry tại thị trường Việt Nam.
