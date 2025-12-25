HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ford Mondeo 2025 gây chú ý: Cạnh tranh Camry “lột xác” với màn hình khủng và công nghệ mới

Văn Chế |

Ford Mondeo 2025 vừa ra mắt, thu hút sự chú ý với màn hình siêu lớn và động cơ hybrid. Mẫu xe này hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ với Toyota Camry tại thị trường Việt Nam.

Ford Mondeo 2025 gây chú ý: Màn hình khủng và công nghệ mới.

Một hãng xe điện gây 'sốc'
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Toyota

báo mới

Ford

Ford Mondeo 2025

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại