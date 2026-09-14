Honda MSX GROM 2027 tung bản rằn ri độc lạ khiến dân chơi xe côn tay tí hon phát sốt

Khoác lên dàn áo trắng rằn ri phá cách, mẫu côn tay cỡ nhỏ Honda MSX GROM 2027 vừa chính thức trình làng với loạt điểm nhấn như phuộc ngược 31 mm, hộp số 5 cấp và trọng lượng chỉ 103 kg, sẵn sàng khuấy đảo giới trẻ mê xe.

Chi nhánh Honda Motorcycle tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2027 của mẫu xe côn tay mini trứ danh MSX GROM. Điểm nhấn chói sáng nhất trong lần xuất hiện này là tùy chọn màu sơn trắng rằn ri (Camouflage White) dành riêng cho phiên bản SP, đi kèm mức giá niêm yết tương đương khoảng 100 triệu đồng.

Để kích cầu nhóm khách hàng trẻ tuổi, hãng xe Nhật Bản còn tung gói tài chính hỗ trợ trả góp lên tới 48 kỳ với điều kiện không cần trả trước và áp dụng mức lãi suất 0%. Đây được xem là động thái hâm nóng phân khúc "fun bike" - dòng xe thuần túy phục vụ sở thích cá nhân và phong cách sống đô thị.

Về mặt thị giác, MSX GROM 2027 rũ bỏ phong cách đơn sắc quen thuộc để khoác lên mình bộ cánh mang đậm hơi thở đường phố. Sự phối trộn giữa các mảng khối họa tiết rằn ri quân đội trên nền sơn trắng chủ đạo tạo nên chiều sâu thị giác độc đáo, giúp chiếc xe lập tức tách biệt khỏi đám đông trên phố.

Thông điệp "Small Bike Big Attitude" (Xe nhỏ, cá tính lớn) tiếp tục được Honda khai thác triệt để, biến chiếc xe hai bánh từ phương tiện đi lại đơn thuần trở thành một món phụ kiện thời trang di động cho người cầm lái.

Honda Taiwan chính thức tung ra phiên bản 2027 cho mẫu xe côn tay cỡ nhỏ MSX GROM với màu sơn mới trắng rằn ri (Camouflage White) trên bản SP.

Ẩn sau kích thước nhỏ nhắn là nền tảng cơ khí được tính toán kỹ lưỡng nhằm mang lại hiệu quả thực dụng tối đa trong môi trường giao thông đông đúc. Xe sử dụng khối động cơ 4 thì, xi-lanh đơn dung tích 124 cc, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 9,9 mã lực tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1,1 kg-m (tương đương 10,8 Nm) tại 6.000 vòng/phút.

Dù không hướng đến việc bứt tốc xé gió, khối động cơ này lại tập trung tối ưu sức kéo ở dải tua thấp và trung bình, giúp xe vọt lên nhẹ nhàng sau mỗi nhịp dừng đèn đỏ. Việc kết hợp cùng hộp số côn tay 5 cấp thay vì 4 cấp như thế hệ cũ mang lại dải tỷ số truyền mượt mà hơn, triệt tiêu hiện tượng gằn máy khi duy trì tốc độ 60 - 70 km/h trên đường trường, đồng thời giúp bình xăng dung tích 6 lít kéo dài cự ly hành trình lên tới gần 300 km chỉ sau một lần nạp nhiên liệu.

Diện mạo phá cách với họa tiết rằn ri phối nền trắng mang hiệu ứng thị giác đa tầng, thể hiện triết lý "Small Bike Big Attitude" hướng tới nhóm khách hàng trẻ đô thị.

Sức hút lớn nhất của MSX GROM nằm ở dàn trang bị chất lượng cao mà hiếm mẫu xe nhỏ nào sở hữu. Nổi bật nhất là cặp phuộc trước dạng hành trình ngược (USD) đường kính 31 mm với lớp mạ sáng bóng, trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu môtô phân khối lớn đắt tiền. Hệ thống treo này không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ cơ bắp mà còn dập tắt dao động nhanh chóng, đem lại độ ổn định vững chãi cho phần đầu xe khi phanh gấp hoặc vào cua.

Phía sau là giảm xóc đơn monoshock kết hợp cùng cặp vành đúc 12 inch bọc bộ lốp bản rộng với kích thước 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau. Tiết diện lốp lớn mang lại độ bám đường vượt trội, loại bỏ hoàn toàn cảm giác chòng chành khi di chuyển qua các bề mặt trơn trượt.

Với chiều cao yên chỉ 760 mm cùng trọng lượng ướt vỏn vẹn 103 kg, ngay cả những tay lái có thể hình khiêm tốn cũng có thể dễ dàng chống chân, xoay xở trong ngõ hẹp hoặc dắt xe mà không tốn chút sức lực nào.

Trang bị động cơ xi-lanh đơn 124 cc, SOHC, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-FI, công suất 9,9 mã lực và mô-men xoắn 1,1 kg-m, kết hợp hộp số côn tay 5 cấp.

Đặt giả thuyết mẫu xe này được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu về Việt Nam, MSX GROM chắc chắn sẽ tạo nên sự chú ý lớn nhưng cũng phải đối mặt với bài toán thị trường đầy hóc búa. Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất nhạy bén với công nghệ mới và chuộng sự độc lạ, song lại cực kỳ thực dụng về mặt giá trị kinh tế.

Với mức giá tại Đài Loan tương đương 100 triệu đồng, khi về tới Việt Nam sau khi gánh đủ các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và chi phí vận chuyển, giá bán thực tế có thể đội lên mức ngoài 110 triệu đồng.

Ở tầm giá này, người mua trong nước có vô vàn lựa chọn vượt trội về mặt công năng. Những mẫu xe côn tay phổ thông như Honda Winner X hay Yamaha Exciter 155 VVA chỉ có giá bằng một nửa nhưng sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn, yên xe rộng rãi chở được hai người lớn và có sẵn cốp phụ.

Cấu hình dàn chân cao cấp với phuộc trước hành trình ngược USD đường kính 31 mm, giảm xóc đơn phía sau cùng bộ vành đúc 12 inch bọc lốp bản rộng 120/70 trước và 130/70 sau.

Thậm chí số tiền đó đủ để sở hữu một chiếc xe tay ga cao cấp như Honda SH. Điểm yếu cố hữu của MSX GROM là không có không gian chứa đồ dưới yên, yên sau quá ngắn gây bất tiện cho người ngồi cùng và dung tích 124 cc khiêm tốn so với số tiền bỏ ra.

Do đó, nếu cập bến Việt Nam, mẫu xe này sẽ không dành cho số đông mà chỉ định vị ở một phân khúc ngách hẹp: sân chơi của những bạn trẻ cá tính có điều kiện tài chính dư dả, giới chơi xe kiểng hoặc những người cần một chiếc xe thứ hai nhỏ gọn để dạo phố và thỏa mãn niềm đam mê cầm lái thuần khiết.