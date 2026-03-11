Honda hé lộ xe máy điện siêu rẻ trong bằng sáng chế mới, tham vọng phổ cập phương tiện điện toàn cầu

Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe máy đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang điện hóa, nhiều hãng xe truyền thống vẫn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi phù hợp. Không ít dự án xe điện từng được kỳ vọng lớn nhưng lại gặp khó khăn khi bước ra thị trường.

Một ví dụ điển hình là thương hiệu xe điện LiveWire thuộc Harley-Davidson. Dù được đầu tư mạnh mẽ và định vị ở phân khúc cao cấp, LiveWire vẫn chưa đạt được thành công thương mại như kỳ vọng. Trong khi đó, các hãng xe Nhật Bản cũng chưa thực sự tạo ra bước đột phá rõ ràng trong lĩnh vực xe máy điện.

Trong vài năm qua, các hãng như Honda, Yamaha, Suzuki hay Kawasaki chủ yếu mới chỉ thử nghiệm một số mẫu xe điện hoặc scooter sử dụng pin hoán đổi. Dù vậy, quy mô sản phẩm vẫn còn khá hạn chế.

Gần đây, Honda đã giới thiệu một số mẫu xe điện mới tại thị trường châu Âu và Nhật Bản, tiêu biểu là mẫu scooter điện Honda EM1 e:. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với các sản phẩm này vẫn tương đối thận trọng.

Nguyên nhân nằm ở bài toán quen thuộc của xe điện hai bánh: giá bán thường cao trong khi hiệu năng lại chưa thể cạnh tranh với các mẫu xe chạy xăng cùng tầm tiền.

Honda đang nghiên cứu một mẫu xe máy điện giá cực rẻ thông qua bằng sáng chế mới.

Chính vì vậy, một bằng sáng chế mới của Honda đang thu hút sự chú ý của giới quan sát. Những hình ảnh trong tài liệu cho thấy hãng xe Nhật Bản có thể đang theo đuổi một chiến lược hoàn toàn khác.

Thay vì cố gắng phát triển những mẫu mô tô điện mạnh mẽ hoặc giàu công nghệ, Honda dường như muốn tạo ra một chiếc xe máy điện cực kỳ đơn giản với chi phí sản xuất thấp nhất có thể.

Xe sử dụng khung backbone truyền thống giống xe xăng phổ thông.

Thiết kế trong bằng sáng chế cho thấy chiếc xe sử dụng khung backbone truyền thống, vốn rất phổ biến trên các mẫu xe máy phổ thông. Mô-tơ điện được đặt ngay tại vị trí vốn dành cho động cơ đốt trong.

Điều đáng chú ý là Honda có thể tận dụng trực tiếp nền tảng của các mẫu xe xăng hiện có. Điều này đồng nghĩa với việc dây chuyền sản xuất và nhiều linh kiện cơ bản có thể được giữ nguyên, giúp giảm đáng kể chi phí phát triển.

Ngoại hình của mẫu xe điện trong bản vẽ khá giống với các mẫu xe phổ thông mà Honda đang bán tại một số thị trường đang phát triển, chẳng hạn như Honda Shine 100.

Khác với nhiều mẫu xe điện hiện đại sử dụng màn hình kỹ thuật số lớn hay hệ thống đèn LED phức tạp, chiếc xe này giữ lại gần như toàn bộ phong cách cơ khí truyền thống.

Mô-tơ điện đặt tại vị trí động cơ đốt trong.

Điểm đáng chú ý nhất trong bằng sáng chế là hệ thống pin gắn ngoài. Theo bản vẽ, hai viên pin tháo rời được gắn ở hai bên thân xe thông qua một bộ khung bảo vệ.

Cấu trúc này trông khá giống thanh chống va chạm trên xe máy. Ngoài chức năng bảo vệ, bộ khung này còn đóng vai trò như một lớp vỏ chống trộm.

Khi xe bị đổ, bộ khung có thể giúp giảm nguy cơ pin bị va chạm trực tiếp với mặt đất. Trong khi đó, khi cần sạc pin, người dùng phải mở khóa tại vị trí nắp bình xăng. Sau đó, khung bảo vệ sẽ mở ra giống như cánh cửa để tháo pin ra ngoài.

Toàn bộ cơ chế này được thiết kế theo dạng cơ khí, không phụ thuộc vào hệ thống điện tử phức tạp. Điều này giúp tăng độ bền và giảm chi phí bảo trì.

Hai viên pin tháo rời gắn bên hông xe với khung bảo vệ giống thanh chống va chạm.

Trang bị trên xe cũng được tối giản ở mức tối đa. Đồng hồ hiển thị là loại analog truyền thống sử dụng dây cáp nối với bánh trước. Hệ thống phanh sử dụng phanh tang trống cơ học, vốn rất phổ biến trên các mẫu xe giá rẻ.

Tất nhiên, đối với những người quen với các mẫu xe công nghệ cao, cấu hình này có thể bị xem là quá đơn giản. Tuy nhiên, mục tiêu của Honda dường như không nằm ở phân khúc cao cấp.

Mẫu xe điện này nhiều khả năng được thiết kế dành cho các thị trường đang phát triển, nơi nhu cầu di chuyển cơ bản vẫn rất lớn.

Ở những khu vực có thu nhập bình quân thấp, một phương tiện di chuyển rẻ, bền bỉ và dễ sửa chữa có thể mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với những mẫu xe điện phức tạp và đắt đỏ.

Hệ thống khóa và tháo pin sử dụng cơ cấu cơ khí đơn giản để giảm chi phí.

Nếu chiến lược này được triển khai thành công, Honda có thể mở rộng thị trường xe điện đến những khu vực mà trước đây xe máy điện chưa thực sự phổ biến.

Dù vậy, hiện tại đây vẫn chỉ là một bằng sáng chế. Honda chưa công bố kế hoạch thương mại hóa cụ thể cho mẫu xe này.

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ từ tài liệu kỹ thuật đã phần nào cho thấy một hướng đi mới trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản.

Thay vì chạy theo những mẫu xe điện hiệu suất cao, Honda dường như đang quay trở lại triết lý quen thuộc của mình: tạo ra phương tiện di chuyển đơn giản, bền bỉ và phù hợp với số đông người dùng trên toàn cầu.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển cơ bản vẫn là yếu tố quan trọng ở nhiều quốc gia, một mẫu xe điện giá rẻ có thể trở thành chìa khóa giúp Honda mở rộng thị phần trong kỷ nguyên điện hóa.



