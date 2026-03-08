HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hiện nay: "Ăn xăng như ngửi", đều đến từ một hãng

Văn Chế |

Ba mẫu xe số tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam đều thuộc cùng một thương hiệu. Trong đó, mẫu xe “ăn xăng như ngửi” chỉ tiêu thụ khoảng 1,47 lít/100 km.

3 mẫu xe số tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam:" Ăn xăng như ngửi".

Loạt ô tô tiết kiệm xăng ở Việt Nam: Chạy 100km chưa tới 100.000 đồng, có mẫu “ăn” ít hơn xe máy
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

honda

xe số

Honda Super Cub C125

Wave RSX FI 2026

Honda Future 125 Fi 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại