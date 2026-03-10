HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

Văn Chế |

Honda Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ Spider-Man và Venom. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Honda hợp tác với thương hiệu Marvel.

Honda Air Blade 125 Marvel ra mắt Việt Nam.

Đột phá ngành xe điện: Công nghệ sạc nhanh "gần như đổ xăng" sắp vào Việt Nam
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

honda

Marvel

Honda Air Blade 125

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại