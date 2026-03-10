Honda Air Blade 125 Marvel ra mắt Việt Nam.
Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn
Văn Chế |
Honda Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ Spider-Man và Venom. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Honda hợp tác với thương hiệu Marvel.
