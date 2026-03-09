Đột phá ngành xe điện: Công nghệ sạc nhanh "gần như đổ xăng" sắp vào Việt Nam

Xe điện sạc nhanh như đổ xăng

Công nghệ sạc siêu nhanh do hãng xe điện Trung Quốc BYD phát triển đang thu hút sự chú ý lớn trong ngành ô tô điện khi có thể rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho xe. Theo công bố, hệ thống sạc mới cho phép pin xe điện tăng từ khoảng 10% lên 97% chỉ trong khoảng 9 phút, tốc độ được ví gần tương đương với thời gian đổ xăng của xe truyền thống.

Công nghệ này kết hợp pin Blade thế hệ mới cùng hệ thống sạc công suất rất lớn, có thể đạt tới hàng nghìn kW, giúp giảm đáng kể thời gian chờ sạc – một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người còn e ngại xe điện.

Không chỉ dừng ở công nghệ pin, BYD còn phát triển mạng lưới trạm sạc siêu nhanh nhằm hỗ trợ việc triển khai rộng rãi. Một số nguồn tin cho biết công nghệ sạc này có thể sớm được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành bước tiến quan trọng giúp xe điện trở nên tiện lợi hơn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện điện hóa.

Cách sử dụng xe điện đúng cách để kéo dài tuổi thọ pin tối đa

Việc sử dụng và sạc xe điện đúng cách có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin, giảm chi phí thay thế và duy trì khả năng vận hành ổn định. Các khuyến nghị kỹ thuật cho thấy, pin lithium-ion trên xe điện hoạt động bền nhất khi mức sạc duy trì trong khoảng 20–80%, tránh thói quen sạc đầy 100% hoặc để pin xuống dưới 10% quá thường xuyên vì có thể làm tăng áp lực hóa học và khiến pin nhanh chai.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, người dùng không nên lạm dụng sạc nhanh, bởi quá trình này tạo nhiệt lớn và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin nếu sử dụng liên tục. Xe cũng nên được đỗ ở nơi râm mát, tránh nhiệt độ cao và không nên sạc ngay sau khi vừa chạy đường dài; tốt nhất nên chờ khoảng 20–30 phút để hệ thống pin hạ nhiệt.

Trong trường hợp không sử dụng xe trong thời gian dài, mức pin lý tưởng nên duy trì khoảng 50–60%. Việc cập nhật phần mềm và kiểm tra áp suất lốp thường xuyên cũng góp phần giúp pin hoạt động hiệu quả và bền hơn.

Vừa lái ô tô vừa nghe nhạc có bị phạt?

Việc vừa lái ô tô vừa nghe nhạc không bị pháp luật cấm, miễn là hành vi này không gây ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe không được sử dụng hoặc lắp đặt thiết bị âm thanh trên phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, nếu tài xế lắp đặt hệ thống loa công suất lớn hoặc mở nhạc quá to khiến ảnh hưởng đến người xung quanh, hành vi này có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt đối với cá nhân có thể từ 4–6 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm có thể bị phạt 8–12 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị buộc tháo dỡ thiết bị âm thanh gây mất trật tự trên xe. Dù vậy, hành vi này hiện không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên mở nhạc ở mức vừa phải để tránh mất tập trung khi lái xe.