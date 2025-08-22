Hôn nhân gần 4 thập kỷ của vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng tham gia diễu hành dịp 2/9

Trong Khối Văn hóa - Thể thao tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có tới 108 người, gồm nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên.

Trong số các nghệ sĩ tham gia, đáng chú ý chính là vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ. Họ là cặp đôi nghệ sĩ duy nhất trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao năm nay.

Hai nghệ sĩ đã tham gia tập luyện từ những ngày đầu tiên ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Dù không phải lần đầu tiên được chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của dân tộc, song cả hai vẫn cảm thấy hồi hộp và hào hứng.

Vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ trong buổi tập luyện cùng các đồng nghiệp.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ là cặp vợ chồng nghệ sĩ phía Bắc được khán giả ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc. Nhờ nếp nhà ấm êm nên sự nghiệp trong cả lĩnh vực sân khấu lẫn truyền hình của họ đều thăng hoa.

Cả hai quen nhau từ khi là bạn học cấp 3 tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội), sau đó lại làm việc chung ở Nhà hát Kịch. Sau 9 năm yêu nhau, cả hai mới quyết định làm đám cưới vào năm 1987 và có với nhau hai cậu con trai.

Khi về chung một nhà, do điều kiện kinh tế không khá giả nên hai vợ chồng vẫn phải làm nhiều nghề khác như cắt vải, may vá, sửa máy, bốc vác, chở hàng thuê,... để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho các con.

Tổ ấm của Lan Hương - Đỗ Kỷ.

Chia sẻ trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc, NSND Lan Hương nói bà may mắn khi gặp "nửa kia" hiền lành, biết hỗ trợ, giúp đỡ vợ, luôn hiểu và thông cảm cho công việc của vợ.

NSƯT Đỗ Kỷ theo lời NSND Lan Hương là người không lãng mạn nhưng hai người biết dung hòa sự khác biệt để ở bên nhau.

“Anh Kỷ ít khi thể hiện cảm xúc, không bao giờ nói những lời đẹp đẽ, hoa mỹ và chẳng mấy khi có những hành động lãng mạn như các bạn trẻ bây giờ” , nữ nghệ sĩ từng nói.

Cặp đôi đã gắn bó gần 40 năm.

Trong suốt gần 40 năm làm vợ chồng ngoài đời thực, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ mới chỉ làm vợ chồng trên phim vài lần.

NSND Lan Hương từng thẳng thắn chia sẻ, kể từ khi kết hôn, bà và chồng đã chủ động hạn chế đóng vai cặp đôi. Theo lời nữ nghệ sĩ, bà và chồng có thể cùng đi đóng nhưng ở hai dự án, hoặc cùng phim song ở hai tuyến nhân vật khác nhau chứ ít khi nhận lời vào vai vợ chồng.

NSND Lan Hương thổ lộ lý do là bởi bà và chồng muốn làm việc độc lập để thoải mái hơn trong công việc, từ đó người này có thể góp ý cho người kia. Bà cũng chia sẻ, dù là vợ chồng nhưng giữa họ vẫn cần có không gian phát triển riêng nên nhiều nhà sản xuất, đạo diễn ngỏ lời mời nhưng vợ chồng bà vẫn không đồng ý đóng cặp trên phim.

Chia sẻ về bí quyết hôn nhân, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết họ sống trong gia đình nhiều thế hệ nên điều quan trọng nhất là phải biết nhìn nhau, nghe nhau. Ông cho biết khi mẹ, anh chị, con cháu có những thay đổi bất thường trong cuộc sống là nhận ra ngay. Theo nam nghệ sĩ, phải có sự quan tâm thì mới phát hiện ra rồi biết điều chỉnh.

Vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ - NSND Lan Hương vẫn mặn nồng sau nhiều năm kết hôn.

Hiện vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ - NSND Lan Hương được coi là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất màn ảnh Việt. Được biết, con trai lớn của cặp đôi hiện đã yên bề gia thất, còn con trai út đang học tập ở nước ngoài.

Sau khi nghỉ hưu, họ càng có nhiều thời gian dành cho nhau. Mỗi lần đi sự kiện, NSND Lan Hương lại được chồng tháp tùng.

Hình ảnh NSƯT Đỗ Kỷ lái xe máy đưa đón NSND Lan Hương đi làm hay dạo phố đã không còn lạ lẫm với người hâm mộ. Dù ở độ tuổi xế chiều, ông xã của nữ nghệ sĩ vẫn giữ thói quen này.