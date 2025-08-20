Chuyện tình 45 năm không rời, sống chết có nhau của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 3

Chuyện tình bền chặt như "keo dán sắt"

Elvis Phương, tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945. Ông được coi là một trong những giọng ca trữ tình, bolero và nhạc ngoại lời Việt hàng đầu của làng nhạc Việt. Ngay từ thập niên 1960, Elvis Phương đã nổi bật với chất giọng mạnh mẽ, cách hát pha lẫn phong cách phương Tây, được khán giả ưu ái gọi là "Elvis Presley của Việt Nam".

Sau này, ông sang định cư tại Pháp rồi Mỹ, tiếp tục hoạt động âm nhạc trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Giai đoạn đó, Elvis Phương để lại dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Thành phố buồn, Mười năm tình cũ, Yêu em dài lâu, Người tình trăm năm...

Danh ca Elvis Phương

Năm 1996, ông trở về Việt Nam biểu diễn, mở ra cầu nối âm nhạc giữa trong và ngoài nước. Sức hút của Elvis Phương nằm ở chất giọng giàu cảm xúc, phong độ ổn định dù bước sang tuổi xế chiều. Đặc biệt, những bản tình ca của ông luôn được khán giả nhiều thế hệ yêu thích, biến Elvis Phương trở thành một trong số ít danh ca giữ được sức hút lâu dài trong suốt hơn 60 năm ca hát.

Nếu sự nghiệp đưa Elvis Phương đến đỉnh cao danh vọng, thì đời sống tình cảm của ông cũng nhiều sóng gió trước khi tìm được bến đỗ. Người vợ đầu của ông qua đời vì tai nạn giao thông, cuộc hôn nhân thứ hai của nam danh ca cũng không trọn vẹn. Mãi đến năm 1980, ông mới gặp bà Phan Lệ Hoa - người phụ nữ gắn bó cùng ông đến tận bây giờ.

Trong hồi ký Dòng đời, Elvis Phương kể, tình yêu của vợ chồng ông bắt đầu từ một bữa "cháo lú" - nồi cháo chưa chín hẳn nhưng đủ để ông thấy sự duyên dáng, giản dị và ấm áp nơi Lệ Hoa. Chính khoảnh khắc ấy khiến ông rung động và quyết định gắn bó với bà. Cứ thế, không có lời thề non hẹn biển, nhưng cả hai đã bên nhau suốt 45 năm.

Elvis Phương và vợ thời trẻ

Elvis Phương tiết lộ, suốt hàng chục năm sống cùng nhau, vợ chồng ông "không biết giận, không tranh cãi". Nếu có khúc mắc, cả hai chọn im lặng vài phút rồi lại trò chuyện, như những ngày đầu mới yêu.

Tình yêu của Elvis Phương và vợ được báo chí gọi là "chuyện tình keo dán sắt" vì họ đã nắm tay nhau vượt qua sóng gió, bệnh tật và cả ranh giới sông chết. Khi Elvis Phương suýt qua đời vì đột quỵ năm 1998, bà Lệ Hoa đã gác lại công việc để chăm sóc chồng, đưa ông về Việt Nam dưỡng bệnh. Sự hy sinh, bền bỉ ấy chính là hậu phương vững chắc giúp Elvis Phương giữ phong độ sân khấu.

Thấu hiểu được công lao của vợ, Elvis Phương luôn trân trọng, yêu thương bà hết mực. Có lần, vợ không may ngã xuống sông, ông đã không do dự nhảy xuống cứu.

Mối tình nồng nàn cuẩ cả hai được nhiều người ngưỡng mộ

Elvis Phương kể: "Lần đó tôi đóng phim xong, vợ tôi ở ngoài vào thay quần áo, lau người cho tôi. Trên đường đi, bà ấy leo qua một cái cầu khỉ. Cầu đột nhiên gãy nên bà ấy ngã xuống sông, may mà bám được vào hai cục đá nên không bị trôi đi.

Tôi thấy thấy cũng lao xuống sông, bơi tới để cứu vợ. Hai vợ chồng tôi đang chơi vơi giữa sông thì may quá một ông người dân tộc từ đâu bơi tới kéo lên bờ".

Tuổi xế chiều bình yên bên nhau, nồng nàn như thuở ban đầu

Hiện tại, sau nhiều năm ở nước ngoài, Elvis Phương và vợ đã về nước và sống tại TP.HCM. Bạn đời của ông không chỉ là người vợ, mà còn là quản lý, trợ lý, người đồng hành. Dù tuổi đã cao, song cả hai vẫn giữ thói quen nắm tay nhau khi đi ngủ.

Ở tuổi 80, danh ca vẫn đi hát, vẫn xuất hiện trong các chương trình âm nhạc. Khán giả dễ dàng nhận thấy, ở đâu có Elvis Phương, ở đó có sự đồng hành của vợ ông.

Vợ chồng Elvis Phương hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau

Elvis Phương cho biết, ông thấy mình may mắn khi "không nhìn lầm người để đi cùng đến cuối đời". Ông hạnh phúc vì vợ đã hy sinh, bỏ lại nhiều cơ hội để lo cho ông từ đời sống đến sự nghiệp.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 45 năm bên nhau, Elvis Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhắn gửi đầy ngọt ngào đến vợ: "45 năm rồi vợ ơi. Vợ yêu thương của bố.Chiều hôm qua bố nén lòng kềm chế nhìn vợ của bố đắm đuối mà lòng nghẹn ngào khi nghe cưng nói: Mình đã có được nhau và đã yêu thương nhau cả kiếp này rồi đó bố , ngày mai 18/8 là tròn 45 năm rồi.

Thời gian qua nhanh mà tình của mình như keo dán sắt. Lần gặp gỡ ban đầu có thề non hẹn biển gì đâu mà vẫn giữ được trọn vẹn 45 năm nay. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng với lòng yêu thương và mạnh mẽ của mình cưng của bố đã giúp bố vượt qua tất cả. Có dễ dàng không? Chắc chắn là không bao giờ dễ với người tình cảm và yếu đuối như bố.

Cả hai gắn bó như bình với bóng

45 năm nay cuộc hành trình dài như vượt sóng ra khơi dù phong ba bão táp, nhưng tay trong tay nên vợ chồng của mình cũng bình yên thôi. Nói gì cũng không qua được sự thật… mà sự thật là bố yêu thương vợ bố rất nhiều.

Vợ của bố ơi… làm sao mà bố không biết nỗi đau buồn mà cưng đã chịu đựng thay cho bố trong những năm dài, dùng chữ hy sinh thì có đủ để cho cưng không, quên mình quên tất cả để cho bố vui, bố yên lòng, để bố sống, bố hát… Bố nợ mình nhiều lắm, nắm tay nhau đi trọn kiếp này cưng nhé. Phải kiếp sau và kiếp sau nữa nghe mình.

Dù đường không còn dài như khi ta vừa mới bắt đầu nhưng ngày qua ngày bố vẫn luôn luôn hãnh diện và vô cùng mãn nguyện là bố đã không nhìn lầm người để đi cùng với bố . Lần này và lần nữa bố yêu thương cưng của bố rất là nhiều. Quyết chí không buông tha nhau cưng nhé, câu nói này là của bố… và của bố nghe rõ chưa?".