Hơn 700 triệu tiền dưỡng già cháy thành than, đôi vợ chồng mang đến ngân hàng: Kết quả không ai ngờ tới

Hơn 700 triệu đồng tiền dưỡng già cháy đen sau hỏa hoạn được đôi vợ chồng ở Sơn Đông, Trung Quốc mang đến ngân hàng trong hy vọng mong manh.

Mới đây, câu chuyện về một đôi vợ chồng cao tuổi tại quận Tế Dương, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý.

Sau một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà, hai vợ chồng mang đến một chi nhánh Ngân hàng Nông thương Tế Dương những xấp tiền trong tình trạng khó nhận ra hình dạng ban đầu. Nhiều tờ đã cháy đen, giòn, biến dạng và dính chặt vào nhau.

Tổng số tiền trước khi xảy ra sự cố được cho là hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng). Đây là khoản tiền dưỡng già mà hai vợ chồng đã tiết kiệm trong nhiều năm.

Theo truyền thông Trung Quốc, hai vợ chồng đã mất người con duy nhất. Vì vậy, khoản tiền tích cóp nhiều năm được họ dành để trang trải cuộc sống khi về già.

Đây là khoản tiền dưỡng già mà hai vợ chồng đã tiết kiệm trong nhiều năm. (Ảnh: Sohu)

Vụ hỏa hoạn được cho là có liên quan đến hệ thống điện trong nhà đã cũ. Ngọn lửa lan nhanh, làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. Dù cố gắng lấy tiền ra ngoài, phần lớn số tiền mặt cất trong nhà đã bị nhiệt độ cao làm cháy nghiêm trọng.

Nhìn những tờ tiền gần như biến thành than, hai vợ chồng không biết liệu chúng còn giá trị hay không. Cuối cùng, họ quyết định mang toàn bộ số tiền còn lại đến ngân hàng để nhờ kiểm tra.

Cả phòng giao dịch vào cuộc cứu tiền dưỡng già

Tình trạng những xấp tiền khiến việc xử lý trở nên đặc biệt khó khăn.

Do tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhiều tờ tiền đã bị carbon hóa và trở nên rất giòn. Chỉ một thao tác mạnh cũng có thể khiến phần giấy còn lại vỡ vụn. Tiền cũng dính thành từng mảng nên không thể đưa vào máy đếm thông thường.

Sau khi nắm được hoàn cảnh của hai vợ chồng, các nhân viên ngân hàng bắt đầu xử lý số tiền bằng phương pháp thủ công.

Nhiều nhân viên tại phòng giao dịch cùng tham gia. Họ đeo găng tay rồi cẩn thận tách từng tờ khỏi những mảng tiền cháy dính vào nhau. Sau đó, số tiền được trải phẳng, loại bỏ tro bụi và để khô tự nhiên.

Công đoạn khó nhất là xác định những tờ tiền nào vẫn đáp ứng điều kiện để được đổi.

Nhân viên phải quan sát từng phần còn sót lại, nhận diện mệnh giá và các đặc điểm trên tờ tiền, đồng thời xác định diện tích còn nguyên vẹn. Việc kiểm tra được tiến hành cẩn thận nhằm tránh làm mất thêm những phần giấy vốn đã rất dễ vỡ.

Sau khi nắm được hoàn cảnh của hai vợ chồng, các nhân viên ngân hàng bắt đầu xử lý số tiền bằng phương pháp thủ công. (Ảnh: Sohu)

Quá trình phân loại, kiểm đếm và xác minh kéo dài suốt một ngày.

Và kết quả cuối cùng khiến đôi vợ chồng bất ngờ.

Trong số hơn 200.000 nhân dân tệ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, ngân hàng xác định 131.200 nhân dân tệ, tương đương hơn 500 triệu đồng, đủ điều kiện để đổi.

Khi nhận lại số tiền mới, hai vợ chồng đỏ hoe mắt và liên tục cảm ơn các nhân viên ngân hàng. Khoản tiền tưởng như đã mất hoàn toàn sau đám cháy cuối cùng vẫn cứu lại được một phần đáng kể.

Ở Trung Quốc tiền cháy đen có được ngân hàng đổi hay không?

Theo quy định hiện hành về đổi tiền nhân dân tệ bị rách, hư hỏng của Trung Quốc, không phải cứ tiền bị cháy là mất toàn bộ giá trị.

Với tiền giấy thông thường bị hư hỏng, nếu phần còn lại đạt từ 3/4 diện tích tờ tiền trở lên, đồng thời các đặc điểm cần thiết vẫn có thể nhận diện, người sở hữu có thể được đổi đủ mệnh giá.

Nếu phần còn lại đạt từ 1/2 đến dưới 3/4, số tiền được đổi có thể tương ứng 50% mệnh giá theo quy định.

Đáng chú ý, đối với tiền bị cháy, phần giấy đã carbon hóa hoặc biến dạng vẫn có thể được xem xét khi xác định diện tích còn lại nếu các phần đó có thể ghép nối và xác định theo trạng thái ban đầu.

Trong số hơn 200.000 nhân dân tệ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, ngân hàng xác định 131.200 nhân dân tệ, tương đương hơn 500 triệu đồng, đủ điều kiện để đổi. (Ảnh: Sohu)

Ngược lại, những tờ bị hư hỏng quá nghiêm trọng, không thể xác định mệnh giá, không đủ căn cứ xác định là tiền thật hoặc diện tích còn lại không đạt yêu cầu sẽ không đủ điều kiện đổi.

Bởi vậy, việc nhân viên ngân hàng phải tách, ghép và kiểm tra từng tờ trong trường hợp của đôi vợ chồng ở Sơn Đông không đơn thuần chỉ để đếm số tiền còn lại. Tình trạng của từng tờ quyết định trực tiếp số tiền họ có thể nhận lại.

Câu chuyện cũng cho thấy trong trường hợp tiền mặt bị cháy, ngấm nước hoặc hư hỏng nghiêm trọng, người sở hữu không nên vội vứt bỏ hay tự ý bóc tách mạnh những phần còn lại. Việc giữ nguyên hiện trạng và đưa đến tổ chức tài chính có thẩm quyền để kiểm tra có thể giúp hạn chế hư hại thêm và xác định liệu số tiền còn khả năng được đổi hay không.

Theo The Paper, CCTV News, Sina Finance