Đột kích căn nhà 2 tầng, cảnh sát phát hiện 3 du khách bị trói: Vật màu đỏ hé lộ thủ đoạn khó ngờ

Cuộc đột kích căn nhà 2 tầng ở Thái Lan đã hé lộ tình cảnh bất thường của 3 du khách cùng nhiều dấu vết đáng ngờ.

3 du khách bị đưa tới căn nhà sau khi mua tour

Chiều 27/7, lực lượng cảnh sát thành phố Pattaya phối hợp với Cảnh sát Nhập cư tỉnh Chon Buri, Thái Lan, tiến hành đột kích một căn nhà 2 tầng tại khu vực Nong Prue, huyện Bang Lamung.

Theo The Nation, khi kiểm tra tầng 2 của căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 du khách mang quốc tịch Ấn Độ đang bị giữ tại các phòng khác nhau.

Tay và chân của các nạn nhân đều bị trói, miệng bị dán băng keo. Trên người họ cũng xuất hiện dấu hiệu bị hành hung.

Cuộc đột kích căn nhà 2 tầng ở Thái Lan đã hé lộ tình cảnh bất thường của 3 du khách cùng nhiều dấu vết đáng ngờ. (Ảnh: The Tiger)

Cảnh sát nhanh chóng giải cứu cả ba và kiểm tra hiện trường. Ngoài băng dính và một vật bằng gỗ được cho là có liên quan đến việc hành hung các nạn nhân, lực lượng chức năng còn phát hiện một thứ đáng chú ý: bình sơn xịt màu đỏ.

Theo lời khai với cảnh sát, 3 du khách trước đó mua một gói du lịch Pattaya từ một người tự giới thiệu là đơn vị tổ chức tour.

Sau khi đáp xuống sân bay Suvarnabhumi ngày 21/7, họ được hướng dẫn di chuyển tới Pattaya. Tại đây, từng người được đón bằng xe máy với lý do đưa tới khách sạn nhận phòng và ăn sáng.

Tuy nhiên, thay vì khách sạn, cả ba lại bị đưa tới căn nhà 2 tầng ở Nong Prue.

Tuy nhiên, thay vì khách sạn, cả ba lại bị đưa tới căn nhà 2 tầng ở Nong Prue. (Ảnh: The Tiger)

Các nạn nhân khai rằng sau khi vào nhà, họ bị khống chế, đe dọa bằng dao và trói lại. Nhóm nghi phạm sau đó liên lạc với gia đình của họ ở Ấn Độ để yêu cầu tiền chuộc.

Theo The Nation, số tiền được yêu cầu lên tới 4 triệu rupee đối với mỗi nạn nhân.

Vụ việc được phát hiện sau khi gia đình các nạn nhân trình báo. Đại sứ quán Ấn Độ tại Thái Lan sau đó liên hệ với cơ quan chức năng địa phương. Từ các thông tin thu thập được cùng hình ảnh camera an ninh, cảnh sát lần ra căn nhà nơi 3 du khách đang bị giữ.

Hé lộ công dụng của thứ màu đỏ

Sau cuộc giải cứu, cảnh sát tiếp tục làm rõ những vật chứng thu được tại hiện trường. Trong đó, bình sơn xịt màu đỏ hé lộ một thủ đoạn đáng chú ý.

Sơn đỏ được cho là đã được sử dụng trên cơ thể nạn nhân để tạo cảm giác giống như có máu và thương tích nghiêm trọng. (Ảnh: Nation)

Theo The Thaiger, sơn đỏ được cho là đã được sử dụng trên cơ thể nạn nhân để tạo cảm giác giống như có máu và thương tích nghiêm trọng.

Những hình ảnh này sau đó được gửi cho gia đình nhằm gây sức ép trong quá trình đòi tiền chuộc.

Ngoài 3 du khách vừa được giải cứu, cảnh sát còn điều tra thông tin về một công dân Ấn Độ khác được cho là từng bị giữ tại căn nhà này và chỉ được thả sau khi gia đình trả tiền.

Thời điểm cảnh sát đột kích, những người bị nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Nation)

Thời điểm cảnh sát đột kích, những người bị nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cuộc truy tìm nhanh chóng được triển khai.

Theo The Thaiger và The Indian Express, 5 công dân Ấn Độ sau đó bị cảnh sát bắt tại một khách sạn ở Bangkok khi được cho là đang chuẩn bị rời Thái Lan.

Nhóm này được đưa về Pattaya để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của từng người cũng như khả năng còn những đối tượng khác liên quan đến vụ việc.

Theo The Nation Thailand, The Thaiger, The Indian Express