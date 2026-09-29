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Đóng BHXH 28 năm, nghỉ hưu năm 2026: Người lao động được hưởng lương hưu với tỷ lệ bao nhiêu?

Nguyệt Phạm
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Người lao động nghỉ hưu năm 2026 sau 28 năm đóng BHXH cần lưu ý cách xác định tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu.

Năm 2026, mức lương hưu của người lao động đóng BHXH 28 năm được xác định dựa trên tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.



Tags

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lương hưu

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