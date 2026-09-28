Hơn 2.200 UAV Nga tập kích, TT Zelensky tung “tin nóng” về Patriot: Ông Trump đáp một câu bất ngờ

Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu 25/9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, một yêu cầu quan trọng của Kiev trong bối cảnh nước này đang cố gắng chống lại các cuộc tấn công trên không không ngừng nghỉ của Nga.

"Đã có những thỏa thuận cụ thể được ký kết," CNN dẫn lời ông Zelensky. "Trong cuộc gặp gần đây nhất, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng, đúng vậy, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng: Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot."

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh vấn đề liệu Washington có cho phép Kiev sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hay không đã được đặt ra trong nhiều tháng. Đây là một trong những hệ thống phòng thủ quan trọng mà Ukraine kỳ vọng có thể giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng từ Nga.

Hồi tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump từng gợi ý rằng Ukraine sẽ giành được quyền sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, ông đã rút lại đề nghị này.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi tháng 8, ông Zelensky tiết lộ Ukraine chỉ sở hữu một phần mười số tên lửa đánh chặn cần thiết để ngăn chặn sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga.

Ông nói thêm rằng 5% kho dự trữ hiện tại của Mỹ sẽ đủ để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga trong suốt mùa đông, nhưng ông tin rằng 10% sẽ đủ để phá hủy tất cả tên lửa đạn đạo của Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot." Ảnh: Reuters

Ông Trump chưa xác nhận tuyên bố của ông Zelensky

Một ngày sau tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thống Donald Trump không xác nhận liệu ông có đồng ý cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công của Nga hay không.

Khi được CNN hỏi hôm thứ Bảy 26/9 về một thỏa thuận cấp phép tiềm năng, ông Trump xác nhận rằng ông và ông Zelensky đã thảo luận về các tên lửa đánh chặn quan trọng, nhưng chuyển trọng tâm câu trả lời sang việc kêu gọi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều chủ đề khác nhau, và nhiều chủ đề trong số đó… chúng tôi đạt được sự đồng thuận rất cao," ông Trump nói về cuộc gặp gỡ ngay trước khi rời Nhà Trắng để tham dự một trận bóng bầu dục đại học ở Tennessee. "Nhưng các bạn biết tôi muốn ông ấy làm gì không? Đạt được một thỏa thuận. Tôi muốn ông ấy dàn xếp với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin, và tôi muốn ông Putin dàn xếp với ông ấy."

Như vậy, trong khi ông Zelensky cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng và Ukraine sẽ nhận được giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, ông Trump chỉ xác nhận hai bên đã thảo luận về loại tên lửa đánh chặn này, đồng thời không trực tiếp xác nhận thỏa thuận cấp phép mà phía Ukraine đề cập.

Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn Patriot trầm trọng. Ảnh: Getty

Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn

Tên lửa đánh chặn Patriot là một trong số ít vũ khí có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu gần đây đã khiến hàng chục quốc gia phải gấp rút tăng cường hệ thống phòng thủ của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung dành cho Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã thúc đẩy việc Mỹ cho phép nước này sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng dồn dập.

Nga đã tìm cách khai thác tình trạng thiếu hụt này bằng cách tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa, liên tục dội bom xuống Ukraine, đặc biệt là Kiev, trong khoảng một tháng.

Nếu không có lực lượng Patriot, Ukraine sẽ phải vất vả vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Tình trạng này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Ukraine. Theo Reuters, nếu trước đây các cuộc tấn công vào Kiev và nhiều thành phố Ukraine chủ yếu diễn ra vào ban đêm, thì gần đây Nga đã tiến hành các đợt tập kích gần như liên tục trong ngày.

Riêng trong đêm 26-27/9, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 170 máy bay không người lái các loại, trong đó có 76 UAV Shahed động cơ phản lực. Các cuộc tấn công gây thiệt hại tại nhiều khu vực của Ukraine, gồm Kyiv, Odesa, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Zaporizhzhia.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/9 cho biết trong một tuần, Nga đã phóng hơn 2.200 UAV tấn công tầm xa, khoảng 1.650 bom lượn và 38 tên lửa nhằm vào Ukraine.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật 27/9 cho biết lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm nhằm vào các trung tâm hậu cần, cảng và cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như các trung tâm thông tin liên lạc và tàu thuyền mà Moscow cho là có liên hệ với quân đội Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm dữ liệu ở Kiev, các trung tâm hậu cần tại khu vực Kiev và Odesa, hai kho chứa máy bay không người lái ở Mykolaiv, trụ sở của một căn cứ hải quân, trụ sở Lực lượng Biên phòng Ukraine và các kho quân sự tại cảng Kiliya.

Bộ này cũng cho biết một tàu chở hàng mang theo hàng hóa quân sự và lưỡng dụng đến cảng Odesa đã bị tấn công.