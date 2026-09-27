Nước Nga rộng lớn có thể lớn thêm vì 1 sự kiện đặc biệt

Một chuyên gia cho biết, Nga - quốc gia lớn nhất thế giới có thể sẽ lớn hơn một chút.

Một nhà nghiên cứu cho biết, hai quần đảo thuộc vùng Bắc Cực của Nga có thể xuất hiện thêm những hòn đảo mới khi băng tan, để lộ các khu vực đất chưa từng được biết đến trước đây.

Trả lời hãng thông tấn RIA Novosti hôm 22/9, Andrey Leonov cho biết Novaya Zemlya, nằm ở phía đông bắc thành phố ven biển Arkhangelsk của Nga, và Franz Josef Land, cách đó khoảng 350 km về phía bắc, là những khu vực đặc biệt được các nhà thủy văn học quan tâm, do khả năng xuất hiện các dạng địa hình mới.

"Tôi cho rằng đó là những nơi mà chúng ta kỳ vọng sẽ hình thành các hòn đảo mới. Mặc dù không thể chắc chắn 100% về dự báo này," ông Leonov, người đứng đầu bộ môn nghiên cứu Bắc Cực tại Đại học Hàng hải và Vận tải đường thủy nội địa Admiral Makarov ở St. Petersburg, cho biết.

Do biến đổi khí hậu, khu vực Bắc Cực ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn. Moscow cũng coi đây là khu vực trọng yếu đối với triển vọng phát triển kinh tế của Nga. Các tuyến hàng hải dọc bờ biển phía bắc nước này được dự báo sẽ ngày càng quan trọng khi những tuyến đường thay thế truyền thống có nguy cơ bị gián đoạn nhiều hơn.

Nga đang mở rộng hạm đội tàu phá băng, vốn đã là hạm đội lớn nhất thế giới, nhằm cải thiện khả năng lưu thông trên Tuyến đường biển phía Bắc và kéo dài mùa vận chuyển hàng hải.

Về lâu dài, hoạt động khai thác khoáng sản tại Bắc Cực được kỳ vọng sẽ trở nên khả thi hơn về mặt thương mại, trong khi Moscow tiếp tục xác định phạm vi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình tại khu vực.

Bắc Cực cũng có ý nghĩa về mặt quân sự. Nga tìm cách bảo vệ các lợi ích kinh tế tại đây, trong khi khu vực này nằm dọc theo các đường bay tiềm năng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Mỹ và Nga trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân.

Trước đây, nhiều hòn đảo mới từng được phát hiện tại vùng Bắc Cực của Nga. Tuy nhiên, bất kỳ vùng đất nào xuất hiện gần Novaya Zemlya và Franz Josef Land cũng sẽ chỉ tác động không đáng kể đến tổng diện tích lãnh thổ của Nga.

Ông Leonov cảnh báo, những đặc điểm địa lý mới được phát hiện có thể không tồn tại vĩnh viễn dưới dạng các hòn đảo.

"Chúng tôi từng có một trường hợp khi một hòn đảo mới hình thành lúc rìa sông băng rút lui. Nhưng chỉ vài năm sau, một dải cát nối liền hòn đảo với đất liền, khiến nó biến thành một bán đảo", ông giải thích.

Một địa điểm khác tại quần đảo Franz Josef, được biết đến với tên gọi Mũi Mesyatsev vào những năm 1990 và sau đó được đổi tên thành Đảo Mesyatsev, đã biến mất hoàn toàn vào năm 2024. Theo ông Leonov, thực chất đây là một khối băng khổng lồ đã tan chảy.