Thiệt hại nặng đối với nhà ở, cơ sở y tế và giáo dục

Ngày 10/4, Chủ tịch Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, ông Pirhossein Koulivand cho biết hơn 125.000 đơn vị dân sự trên khắp Iran đã bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong đó có hơn 23.000 cơ sở kinh doanh, hơn 300 trung tâm y tế và 32 trường đại học.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Koulivand cho biết tổng cộng 125.630 đơn vị dân sự đã bị ảnh hưởng, trong đó có 100.000 căn hộ dân cư. Một số đã bị phá hủy hoàn toàn, số khác chỉ bị hư hại. Tài liệu về những thiệt hại này đã được gửi tới các tổ chức quốc tế.

Ông cho biết thêm, có 23.500 cơ sở thương mại và cửa hàng phục vụ đời sống người dân bị ảnh hưởng. 339 cơ sở y tế gồm bệnh viện, nhà thuốc, phòng thí nghiệm, trung tâm y tế và cấp cứu cũng bị tấn công. Một số phải ngừng hoạt động, số khác đã nhanh chóng khôi phục.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây hư hại cho khu phức hợp phục hồi chức năng của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cạnh Bệnh viện Khatam. Nhiều bệnh viện khác như Vali-e-Asr, Martyr Motahari, Martyr Rajai, Bệnh viện Sản Ameneh, cùng Trung tâm Phúc lợi cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Hạ tầng và phương tiện cứu hộ bị tấn công

Ông Koulivand cho biết, 32 trường đại học đã bị tấn công, cùng khoảng 857 cơ sở giáo dục và trường học. 20 cơ sở thuộc Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, gồm chi nhánh, căn cứ và kho hàng cũng bị nhắm mục tiêu.

Về hạ tầng, khoảng 15 địa điểm trọng yếu, 5 bồn chứa nhiên liệu, cùng sân bay và máy bay dân dụng phi quân sự đã bị phá hủy. Đặc biệt, 49 xe cứu hộ và 43 xe cứu thương đang làm nhiệm vụ đã bị tên lửa đánh trúng.

Iran theo đuổi hành động pháp lý quốc tế

Ông Koulivand nhấn mạnh Iran đã tiến hành các bước theo dõi quốc tế, thông qua Tòa án Hình sự Quốc tế và Hội Chữ Thập Đỏ, nhằm truy cứu vi phạm luật nhân đạo. Sau nhiều nỗ lực, Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã ra tuyên bố lên án các hành vi vi phạm và công nhận tài liệu của Iran.

Ông khẳng định Iran không yêu cầu viện trợ từ bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, mà chỉ yêu cầu các nước thực hiện trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, Iran cũng không ngăn cản thiện chí giúp đỡ từ nhiều quốc gia.

Bối cảnh xung đột và đàm phán

Cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran diễn ra sau vụ ám sát Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyed Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự và dân thường ngày 28/2.

Đáp trả, Lực lượng Vũ trang Iran đã tấn công các vị trí của Mỹ và Israel trong khu vực, gây thiệt hại nặng cho nguồn lực quân sự của đối phương và củng cố tinh thần đoàn kết trong nước.

Dù Mỹ từng đưa ra tối hậu thư, sự trung gian của Pakistan đã giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần để tiến hành đàm phán tại Islamabad. Iran đã đưa ra kế hoạch 10 điểm làm nền tảng cho thảo luận, gồm rút quân Mỹ khỏi khu vực, dỡ bỏ cấm vận và kiểm soát eo biển Hormuz.

Ngày 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định cuộc tấn công đã mang lại “chiến thắng lịch sử”, buộc Mỹ phải chấp nhận các điều khoản đàm phán, trong đó có cam kết không xâm lược và chấm dứt thù địch.

Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không đồng nghĩa với kết thúc xung đột, mà chỉ mở rộng chiến trường sang lĩnh vực ngoại giao, với lập trường rõ ràng về sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ.