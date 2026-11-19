NHTSA điều tra hơn 1 triệu xe Honda và Acura đời 2024-2026 tại Mỹ sau hàng trăm phản ánh về lỗi động cơ không khởi động lại sau khi hệ thống Auto Start-Stop kích hoạt.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra đối với 1.033.632 xe Honda và Acura sau khi tiếp nhận 701 phản ánh về tình trạng động cơ không khởi động trở lại sau khi hệ thống tự động tắt máy kích hoạt.

Hệ thống Auto Start-Stop trên xe Honda tự động ngắt động cơ khi phương tiện tạm dừng. Ảnh: Carscoops

Theo hồ sơ điều tra mang mã EA26007, được mở ngày 13/11/2026, nhóm xe nằm trong diện xem xét gồm Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot và Acura MDX, thuộc đời 2024-2026.

Động cơ không khởi động lại khi dừng đèn đỏ

Vấn đề được ghi nhận liên quan đến hệ thống Auto Start-Stop, tính năng có nhiệm vụ tự động tắt động cơ khi xe dừng hoàn toàn nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Động cơ sẽ khởi động trở lại khi người lái nhả bàn đạp phanh.

Tuy nhiên, theo các phản ánh gửi đến NHTSA, động cơ trên một số xe không thể tự khởi động lại sau khi hệ thống này ngắt máy. Sự cố có thể xảy ra khi phương tiện dừng tại đèn tín hiệu giao thông hoặc giao lộ, khiến người lái không thể tiếp tục di chuyển theo cách thông thường.

NHTSA tiếp nhận hàng trăm phản ánh từ chủ xe Honda liên quan đến hoạt động của hệ thống Auto Start-Stop. Ảnh: Carscoops

NHTSA cho biết đã nhận được tổng cộng 701 phản ánh liên quan đến hiện tượng này. Dù vậy, hồ sơ điều tra hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn, cháy xe, thương tích hay tử vong có liên quan.

Cuộc điều tra được mở nhằm xác định phạm vi ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng và những rủi ro an toàn tiềm ẩn. Việc hơn 1 triệu xe nằm trong diện xem xét không đồng nghĩa toàn bộ số xe này đều gặp lỗi.

Honda từng bị điều tra về lỗi Auto Start-Stop

Đây không phải lần đầu Honda đối mặt với vấn đề liên quan đến hệ thống tự động tắt và khởi động động cơ tại Mỹ. Từ năm 2022, NHTSA đã tiến hành một cuộc điều tra riêng về hiện tượng tương tự trên một số mẫu xe Honda.

Đến tháng 3/2025, cuộc điều tra được nâng lên cấp độ phân tích kỹ thuật, với phạm vi ước tính khoảng 2,2 triệu xe. Nhóm phương tiện này bao gồm một số đời Honda Pilot, Odyssey, Passport, Ridgeline cùng Acura TLX và MDX.

Trong quá trình xử lý các phản ánh trước đó, Honda từng đưa ra hướng dẫn sửa chữa gồm cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống phun nhiên liệu. Nếu tình trạng không được khắc phục, xe có thể cần thay cụm máy khởi động, rơ-le khởi động và điều chỉnh lại van động cơ tùy từng trường hợp.

Acura MDX đời mới cũng nằm trong nhóm phương tiện bị NHTSA xem xét về lỗi khởi động động cơ. Ảnh: Carscoops

Theo NHTSA, dù biểu hiện sự cố giữa hai nhóm xe có điểm tương đồng, nguyên nhân gốc rễ trên những mẫu xe thuộc diện điều tra mới dường như khác nhau và khả năng đáp ứng với các phương án sửa chữa cũng không giống nhau.

Honda hiện chưa công bố phương án xử lý riêng cho nhóm xe thuộc cuộc điều tra EA26007. Hãng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ sự việc.

Việc NHTSA mở phân tích kỹ thuật chưa đồng nghĩa với một quyết định triệu hồi. Cơ quan này sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu và đánh giá để xác định liệu lỗi Auto Start-Stop có cấu thành vấn đề an toàn cần khắc phục trên diện rộng hay không.