Home Credit Việt Nam trước khi về tay 'người Thái' với giá 800 triệu euro: Lợi nhuận giảm gần 70%, tổng tài sản hơn 1 tỷ USD

Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 375,3 tỷ đồng, giảm 68,4% so với năm 2022. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của Home Credit kể từ năm 2019. Lợi nhuận sụt giảm kéo tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) xuống 6%, trong khi năm ngoái đạt mốc 19% của năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đạt 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này là khoảng 1.080 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cuối năm 2022. Như vậy ước tính tổng tài sản của công ty này vào cuối năm 2023 đạt 25.594 tỷ đồng (tức hơn 1 tỷ USD).

Chỉ tiêu an toàn vốn của Home Credit Việt Nam vào cuối năm 2023 ở mức gần 25%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu là 9%; tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 8,92% (pháp luật yêu cầu trên 1%); tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày là -199,59% (pháp luật yêu cầu trên 20%); tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là -13,55% (quy định là dưới 90%).

Cuối tháng 2/2024, tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Vietnam) cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB), thành viên của SCBX Public Company Limited (SCBX).

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan. Giá trị chuyển nhượng thực tế sẽ được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch.

Với 800 triệu euro tức gần 22.000 tỷ đồng, đây là thương vụ M&A công ty tài chính lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau thỏa thuận mua 49% vốn FE Credit của SMBC với giá trị 1,37 tỷ USD diễn ra vào năm 2021.

Là một trong những công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài ra đời sớm nhất tại Việt Nam, Công ty tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 550 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2022, vốn điều lệ của công ty tài chính này được tăng mạnh từ mức 550 tỷ đồng lên 2.050 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp của Home Credit thuộc sở hữu của PPF Group – tập đoàn do gia đình tỷ phú người Séc quá cố Petr Kellner điều hành.